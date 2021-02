So hilft Volksbank Junger Kirche bei Fastenzeit-Aktion

Langenholthausen. Die JuKi stellt sich auf die Corona-Beschränkungen in der Fastenzeit ein. Wielches Projekt die Volksbank möglich macht..

Die Junge Kirche im Katholischen Pastoralverbund Balve-Hönnetal setzt während des verlängerten Lockdowns, wie die Gemeinde St. Blasius, auf Livestream-Gottesdienste. Technik kostet Geld. Die heimische Volksbank hilft.

„Jetzt erst recht!“, heißt es in der diesjährigen Fastenzeit vom 17. Februar bis 3. April bei der Junge Kirche der St.-Johannes-Kirche in Langenholthausen. Denn die Coronapandemie zwingt die Organisatoren der beliebten Jugendveranstaltung dazu, neue Wege zu gehen.

In Zeiten des Abstand-Haltens bedeutet dies, dass einige der Gottesdienste von und mit den Jugendlichen im Internet live gestreamt werden. Die Volksbank unterstützt das Projekt mit einer Spende in Höhe von 500 Euro.

Überraschend anders

Volksbank-Teilmarktleiterin Daniela Hansen übergab einen Scheck an Theresa Wagner, Gemeindeassistentin beim Pastoralverbund Balve-Hönnetal, vor Ort. Seit vielen Jahren steht die Junge Kirche (JuKi) in Langenholthausen für ein Angebot, Kirche einmal von einer ganz ungewohnten und zuweilen überraschenden Seite zu erleben.

„Die St.-Johannes-Kirche wird dafür eigentlich immer komplett umgestaltet. Die Beteiligten schaffen sich so ganz bewusst ihren eigenen Raum“, sagt Theresa Wagner. Das könne schon einmal bedeuten, dass die Bänke entfernt und stattdessen Unmengen von Sand in die Kirche gekarrt werden. Doch in diesem Jahr ist auch bei der Junge Kirche vieles anders. „Präsenzveranstaltungen können aufgrund von Corona nur bedingt stattfinden. Trotzdem wollen wir auch in diesen schwierigen Zeiten ein Zeichen für die Gemeinschaft in der Kirche setzen“, so Wagner. Die Sonntagsabendmessen werden von verschiedenen Gruppen meist online vorbereitet. Teilweise können diese Gottesdienste dann über einen Livestream mitgefeiert werden.

Unter der Woche kommen noch andere Gottesdienstformate hinzu, die Jugendliche und Interessierte ebenfalls interaktiv gestalten. „Das bedeutet natürlich einen großen technischen Aufwand, den wir als Volksbank in Südwestfalen sehr gerne mit einer Spende unterstützen“, sagt Daniela Hansen bei der Spendenübergabe.

