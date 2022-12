Kunstband So holt Balver Krippe Bibel in westfälische Gegenwart

Balve/Dortmund. Die Krippe steht in einem Fachwerk-Stall, die Figuren tragen zeitgemäßen Alltagsdress: Aber Balves Krippe macht noch mehr einzigartig.

Die Krippe in Balves Pfarrkirche St. Blasius lässt das Herz von Kennern kirchlicher Kunst höher schlagen. Denn sie ist etwas ganz Besonderes. Die weihnachtliche Szenerie wird in Kürze in einen Band aufgenommen, der den ostwestfälischen Künstler Julius Mormann würdigt. Er war stilbildend.

Die Mormann-Krippe in St. Blasius Balve wird von den Kunstkennern Brigitte und Rolf-Jürgen Spieker aus Dortmund fotografiert. Besucherinnen und Besucher der Geburtsszene Jesu tragen bewusst zeitgemäßen Alltagsdress. Foto: jürgen overkott / WP

Sie kommen, sehen und staunen: die Buchautoren Brigitte und Rolf-Jürgen Spieker. Rolf-Jürgen Spieker leuchtet die biblische Landschaft aus, fotografiert die gesamte Szene, hebt bedeutsame Details in Einzelaufnahmen heraus. Ehefrau Brigitte wird später, im neuen Jahr, ein Nachgespräch mit Balves Pfarrarchivar Rudolf Rath über Künstler und Kunst führen. Was macht die Balver Krippe so besonders?

Der Stall von Bethlehem, schwarz-weißes Fachwerk mit leicht gerundetem Torbogen, wirkt wie eine westfälische Scheune. Hirten- und Besucherfiguren sind zeitgenössisch gekleidet. Ihre Gesichter orientieren sich an Menschen aus Westfalen. Obendrein zeigt eine Szenerie einen Hirten, der über einen Zaun klettert: ein zuvor in der Darstellung biblischer Figuren unbekanntes Element, obwohl es – wie Rolf-Jürgen Spieker betont – zumindest im Lukas-Evangelium auftaucht: „Dort heißt es: Die Hirten setzten sich in Bewegung.“

Rolf-Jürgen und Brigitte Spieker haben sich am Dienstagmorgen ebenfalls in Bewegung gesetzt. Die Tochter der beiden Pensionäre fährt. Vormittags steht Balve auf dem Programm. Noch am selben Nachmittag geht’s zu einer weiteren Krippe, ebenfalls von Julius Mormann. Die Zeit drängt. Die meisten Krippen stehen lediglich bis zum katholischen Hochfest Heilige Drei Könige. Danach kommen sie ins Depot, in Balve wie andernorts.

Die Mormann-Krippe in St. Blasius Balve wird von den Kunstkennern Brigitte und Rolf-Jürgen Spieker aus Dortmund fotografiert. Ein kletternder Hirte: Das war damals neu bei der Darstellung der Geburtsszene Jesu. Foto: jürgen overkott / WP

Julius Mormanns Kunst gehört zur Wiedenbrücker Schule. In der ostwestfälischen Kleinstadt gab’s jahrhundertelang ein Kompetenzzentrum für sakrale Kunst. „Das ist in Deutschland einzigartig“, weiß die einstige Gymnasiallehrerin, „dass so viele Künstler an einem Ort – wir reden über 25 bis 30 Werkstätten – zusammen sind, alles kurze Wege. Sie haben alles gemeinsam gemacht, eine Krippe natürlich, aber auf jeden Fall, wenn ein Altar entstand. Der Altarbauer war für die ganze Architektur zuständig, der Bildhauer für Reliefs und Figuren und dann der Maler, der alles bemalte und vergoldete.“ Altäre waren vorm Ersten Weltkrieg das Hauptgeschäft der Kunstwerker aus Wiedenbrück. Doch die Inflation von 1923 änderte alles. Plötzlich kamen Krippen in Mode, künstlerisch gestaltet. „Besonders gefragt waren die Krippen, die das biblische Geschehen in die Region und in die Gegenwart holten, um den Menschen den Zugang zu erleichtern.“

Neuer Kunstband im Herbst

Einer dieser Kunsthandwerker war Anton Mormann. Er hatte zwei Söhne. Der Älteste sollte den Vater beerben. Doch fiel er im Ersten Weltkrieg. Für den Jüngeren bedeutete das einen unfreiwilligen Rollenwechsel. Der bereits berufstätige Architekt Julius Mormann musste kurzerhand auch Bildhauer werden: „fünf Jahre noch mal.“ Er war 38, als er den väterlichen Betrieb übernommen: „Und erst dann konnte er nach damaligen Vorstellungen heiraten.“ Das war 1924.

Rolf-Jürgen und Brigitte Spieker wollen ihre Erkenntnisse in einem Bildband über vergessene Künstler zusammenfassen. Es wird Band neun. Im Herbst liegt er vor.

