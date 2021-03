PASTORALVERBUND BALVE-HÖNNETAL So laufen Anmeldungen für vorösterliche Liturgiefeiern

Balve. Sind erforderlich und ab sofort auch möglich: Anmeldungen für die vorösterlichen Liturgiefeiern im Pastoralverbund Balve-Hönnetal. So geht’s.

Der Katholische Pastoralverbund Balve-Hönnetal hat die Regeln für die drei aufeinanderfolgenden Liturgie-Feiern an Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag (Triduum) festgelegt. Wie Verwaltungschef Markus Hablowetz am Mittwoch mitteilte, findet das Triduum in St. Blasius Balve, St. Johannes Langenholthausen, St. Antonius Eisborn und St. Lambertus Affeln statt. Das Erzbischöfliche Generalvikariat Paderborn hat ein Anmeldeverfahren demnach verpflichtend zur Auflage gemacht.

Das Verfahren

Ab sofort sind Anmeldungen bis Mittwoch, 31. März, 11 Uhr, möglich.

Online-Anmeldung: Zu jedem Gottesdienst gibt es auf der Homepage des Pastoralverbundes (www.pv-balve-hoennetal.de) einen Link. Dort erscheint ein Formular, auf dem Gläubige ihre Kontaktdaten eintragen müssen – zum Zweck der Nachverfolgung. Der Pastoralverbund schickt eine E-Mail zurück, die von den Interessierten bestätigt werden. Ferner muss die Anmeldung ausgedruckt werden.

Telefonische Anmeldung: In den Pfarrbüros in Affeln, Balve, Beckum und Garbeck sind telefonische Anmeldungen für die liturgischen Feiern zwischen Gründonnerstag und Karsamstag möglich.

Das Anmeldeverfahren gilt nur für die Gottesdienste des Triduums. Für die Teilnahme an den Oster-Gottesdiensten ist keine Anmeldung erforderlich.

Die Gottesdienste

In St. Blasius (70 mögliche Plätze), St. Antonius (35), St. Lambertus (35) findet Gründonnerstag, 1. April, jeweils um 20 Uhr eine Abendmahlmesse statt – mit anschließender Betstunde. Am Karfreitag, 2. April, 15 Uhr, ist Liturgie vom Leiden und Sterben Christi mit Beichtgelegenheit vorgesehen. Am Karsamstag, 3. April, 21 Uhr, werden Osternachtsmessen gefeiert.

St. Johannes (70 Plätze), Gründonnerstag, 18 Uhr, Motto-Messe „Wir kommen zu uns“; Karfreitag, 13.30 Uhr, Liturgiefeier: „Wir bleiben bei ihm“, Karsamstag, 20.30 Uhr, Osternachtsfeier: „Wir kommen zum Leben“.

Die Gottesdienste aus St. Blasius und St. Johannes werden auch per Livestream übertragen.

Das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht. Ordner regeln den Einlass in die Kirchen.

