KRIMINALITÄT So lief Kartenbetrug an Aral-Tankstelle ab

Langenholthausen. Dreister Kartenbetrug: Ein Unbekannter forderte eine Tankstellen-Mitarbeiterin auf, Karten zu aktivieren. Den Betrug merkte sie zu spät.

Ein Bezahlkarten-Betrüger hat am Dienstag eine Tankstellen-Mitarbeiterin in Langenholthausen betrogen. Er rief an und forderte die junge Frau auf, zehn bestimmte Karten zu aktivieren. Das funktionierte nicht, weshalb ihm die Mitarbeiterin einen der Codes am Telefon durchgab. Erst in diesem Moment wurde ihr bewusst, dass sie gerade auf einen Betrug hereingefallen war. Die Pächter erstatteten Anzeige bei der Polizei.