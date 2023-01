Bianca Bröder aus Mellen übergibt einen hohen Spendenbetrag ans Kinder- und Jugendhospiz in Olpe.

Spende So macht Bianca Bröder aus Mellen Hospiz in Olpe glücklich

Mellen. Bianca Bröder aus Mellen hat bestrickende Ideen. So macht sie das Hospiz in Olpe glücklich.

Stricken für den guten Zweck: Die Mellener Kosmetikerin und Fußpflegerin Bianca Bröder sammelt seit Jahren in der Weihnachtszeit für den guten Zweck. Der Erlös ihrer Spendenaktion kommt stets dem Kinder-und Jugendhospiz Balthasar in Olpe zu gute. In diesem Jahr galten, anders als 2020 und 2021, keine Corona-Beschränkungen mehr. „Es stricken mittlerweile fünf fleißige Helferlein für diese Aktion, allesamt Patienten von mir, und diese Strickwaren können dann gegen eine Spende erworben werden“, sagte Bianca Bröder.

Bianca Bröder aus Mellen übergibt einen hohen Spendenbetrag ans Kinder- und Jugendhospiz in Olpe. Foto: Bianca Bröder / Privat

„Dabei ist dann eine stolze Summe in Höhe von 810 Euro zusammen gekommen.“ Den Spendenbetrag hat das Kinderhospiz inzwischen erhalten. Bianca Bröder bedankt sich „von ganzem Herzen für die große Spendenbereitschaft“ bei Patienten und Helferschar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve