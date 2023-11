Wenn nicht jetzt, wann dann – Handballaktionstag an Balver Grundschule

Sport-Unterricht So macht Grundschule Balve Werbung für Handball

Balve/Hemer Sport-Lehrerin Anna Weidler vermittelt Balver Viertklässlern den Team-Gedanken. Warum sich Handball gut dafür eignet.

Handball zählt in Balve nicht eben zu den beliebtesten Sportarten. Dennoch ist der Sport attraktiv, weil temporeich. Um für diese interessante Sportart zu werben, hat sich die Grundschule Balve etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Wenn nicht jetzt, wann dann – Sport-Lehrerin Anna Weidler gibt Kindern Tipps. Foto: Sven Paul

Bei einem Handballaktionstag konnten sich die Kinder der Klassen vier einmal einen kleinen Einblick von dieser Ballsportart machen, und vielleicht ist ja unter ihnen ein Nationalspieler der Zukunft.

So gelingt ein guter Wurf. Foto: Sven Paul

„Wir haben uns extra für diesen Aktionstag angemeldet“, erklärt Sportlehrerin Anna Weidler im Gespräch mit der Westfalenpost. „Es gab deutschlandweit vom Verband (DHB, Red.) eine Aktion, worauf wir uns gemeldet haben. Wir haben dann für diese Aktion einen Verein gesucht, der uns unterstützt und sind mit dem Hemeraner Handballverein dann fündig geworden. Die haben uns für heute zwei Trainer geschickt, die zusammen mit uns diese sportliche Aktion durchführen.“

Kinder beim Handball-Aktionstag: erwartungsfroh Foto: Sven Paul

Und so zeigten die Kinder an mehreren Stationen ihr Geschick und Ausdauer. So mussten Kegel zielsicher umgeworfen werden, oder Mädchen und Jungen zeigte beim Rundlauf, wie fit man ist.

„Denn Kindern soll hier heute den Spaß am Sport und vor allem am Handball vermittelt werden“, erklärt Weidler weiter. Sie weiß, wovon sie spricht. Die Lehrerin hat nämlich früher selbst aktiv Handball gespielt.

Handball in der Fußballstadt Balve: Dafür hat Anna Weidler einen starken Grund. „Die Kinder in den Grundschulen sollen einfach mehrere Sportarten kennenlernen. Und da gerade der Handball in Balve nicht vorhanden ist, ist nun diese Aktion genau das Richtige, um den Kindern auch einmal diesen Sport zu zeigen und vielleicht zu animieren, diese Sportart auszuüben.“

Passend war auch, dass die Kinder der Stufe vier erst vor kurzem in Rahmen des Sportunterrichtes das Thema Mannschaftssport durchgenommen haben. Weidler weiter: „Es ist ein Thema in unseren schulinternen Entwicklungsprogramm. In der Stufe vier steht im Sportunterricht der Mannschaftsport mit auf dem Lehrplan. Und da gehört der Handball dazu. Die Kinder hatten den Handball erst vor kurzem im Sportunterricht zum Thema, und das ist hier heute ein vertiefender Abschluss des Unterrichtes.“

Unterstützt wurden die Kinder von den beiden Hemeraner Trainern Liam und Tom. Was sagen die beiden Fachleute dazu? „Das Ganze ist ein Projekt vom DHB, und wir wurden von der Balver Grundschule angefragt, das Projekt hier umzusetzen. Wir machen dieses Projekt aber nicht nur in der Balver Grundschule.“ Der Hemeraner Verein HTV unterstützt Handball-Werbung in insgesamt acht Grundschulen in der Region. Die Aktion nützt nicht nur den Kindern der Grundschule Balve – sie nützt auch dem Verein: „Wir möchten den Kindern mit dieser Aktion diesen schönen Sport etwas näherbringen und sind immer auf der Suche nach neuem Nachwuchs.“ Bei der erfolgreichen Heimweltmeisterschaft im Jahr galt das Motto: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Daran hat sich nichts geändert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve