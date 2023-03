So mischt „hochton“ Neuenrades Gertrüdchen auf

Balve/Neuenrade. „hochton§“ sorgt für Party-Stimmung beim Gertrüdchen in Neuenrade. Und das ist längst nicht alles.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Als Mitglied des Stadtmarketings Neuenrade ist das Balver Unternehmen „hochton“ für die Bewirtung, sowie die Attraktionen rund um Tanz und Party des Neuenrader Gertrüdchens federführend. Das teilte Geschäftsführer Jonas Korbel mit.

Das diesjährige Gertrüdchen findet traditionell am dritten Märzwochenende – diesmal vom 17. bis zum 19. März – vor dem Rathaus in Neuenrade statt. Nach drei Jahren Coronapause heißt es in Neuenrade wieder „Peitschenknall“ für das Traditionsfest. In diesem Jahr verantwortet erstmalig ein Balver Unternehmen die Eventtechnik und die Eventgastronomie auf dem Festgelände. Am Freitag, 17. März, ab 15 Uhr lädt „hochton“ zu kalten Softdrinks und frisch gezapftem Pils an ihre Schankwagen ein. Ebenfalls ist der beliebte Gertrudenlikör im Angebot.

Die Hochton-DJs Chriz Cooper und DJ Wiggi sorgen am Freitag und Samstag jeweils ab 20 Uhr in der Gertrudengasse für ausgelassene Stimmung.

Neben der Gasse wird auf dem Festgelände vom Balver Team auch ein Festzelt mit kleiner Bühne errichtet. Hier laden die Pfadfinder traditionell zu alternativer Rockmusik ein.

Auch tagsüber bietet das Stadtmarketing Neuenrade ein familienfreundliches Programm auf der Bühne des Festzeltes.

„hochton“ bietet den Besucherinnen und Besuchern an vier Stellen auf dem Festplatz die Möglichkeit Getränke zu erwerben. Zwei davon, nämlich die Theke im Zelt und ein Bierwagen am Rathaus werden dabei von lokalen Vereinen betrieben. Die Pfadfinder stemmen das „Pfadis-Inn“ im Festzelt und der Neuenrader Wirteverein lädt am Schankwagen neben dem Rathaus auf schäumende und nicht-schäumende Kaltgetränke ein.

