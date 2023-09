Konfirmation So nimmt Pfarrerin Antje Kastens Abschied von Balve

Balve. In Balve steht die Konfirmation bevor. Für acht Jugendliche ist sie etwas Besonderes, aber auch für Pfarrerin Kastens, Warum?

Am 1. Oktober um 10 Uhr feiert die Evangelische Kirchengemeinde Balve Gottesdienst mit acht Jugendlichen Konfirmation. Der Gottesdienst ist für sie etwas Besonderes. Die Jugendlichen feiern Konfirmation. Für Pfarrerin Kastens ist der Gottesdienst ebenfalls etwas Besonderes.

Welche Jugendlichen sind dabei?

Vor eineinviertel Jahren haben die Katechumenen bei Pfarrerin Kastens begonnen haben. Konfirmiert werden Zoe-Marie Fröndt, Anna Hermann, Ellen Sophie Kroner, Johanna Neumann, Mara Nickel, Linus Noack, Mika Wild und Mika Witt.

Rückblick. Im August 2022 fuhren sie mit den damaligen Konfirmanden auf Freizeit nach Arnsberg. Jetzt werden sie von Pfarrerin Kastens eingesegnet. Gemeindepädagoge Sven Körber, der die Gruppe seit Ende der Sommerferien übernommen hat, wird den Gottesdienst mitgestalten. Jugendreferentin Doreen Wahl ist ebenso an Bord. So kommt eine intensive Zeit der Erlebnisse und Gespräche im Glauben an Gott zu einem schönen, runden Abschluss.

Pfarrerin Kastens setzt mit dem Gottesdienst ein ganz persönliches Ausrufezeichen. Es ist ihr letzter Gottesdienst in Balve.

