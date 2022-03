So profitieren Balves Bürger von neuer Entwässerungssatzung

Balve. Der Betriebsausschuss hat den Weg freigemacht für eine geänderte Entwässerungssatzung. Bürger sollen davon profitieren.

Erwartungsgemäß hat der Betriebsausschuss des Rates dem Stadtparlament eine Satzungsänderung für die Entwässerung im Stadtgebiet vorgeschlagen. Die Entscheidung fiel einstimmig.

Die zur Zeit gültige Entwässerungssatzung der Stadt Balve stammt von 2014. Im Laufe der Jahre hat es umfangreiche Änderungen der gesetzlichen Grundlagen im Landeswassergesetz und in dem „Muster einer Abwasserbeseitigungssatzung“ des Städte- und Gemeindebundes gegeben. Die Balver Entwässerungssatzung lehnt sich daran an, wie es in der Vorlage der Verwaltung hieß.

Die notwendigen Anpassungen seien „fast ausschließlich redaktioneller Natur“. Der Entwurf liegt vor. Er ist im Ratsinformationssystem (balve.de) einsehbar.

Im Wesentliche geht es den Änderungen um eine Klärung, welche Anlagenteile zur öffentlichen Abwasseranlagegehören und welche in der privaten Zuständigkeit liegen. Bis dato liegen die Grundstücksanschlussleitungen in privater Zuständigkeit. Was heißt das?

Die Abwasserleitung ab Anbohrstutzen am Sammelkanal bis Grundstücksgrenze liegt in der Zuständigkeit des Anliegers. Das habe immer wieder zu Problemen für Grundstückeigentümer geführt, heißt es – etwa wenn eine Anschlussleitung an einem Sammelkanal liegt, der in einer Bundesstraße verlegt ist.

Bürgermeister Hubertus Mühling: „In solchen Fällen, ist der Private in der Regel gar nicht in der Lage – sowohl finanziell als auch organisatorisch –, diese Leitung im Falle einer Erneuerung oder baulichen Sanierung instand zu setzen.“

Gewinner sollen Privatleute sein - und der Ruhrverband

Damit nicht genug: Bei Baumaßnahmen der öffentlichen Sammelkanalisation in Kombination mit Oberflächenwiederherstellung der Straße gab es ebenfalls Probleme.

Lösung. Um nach derlei Baumaßnahmen zukünftige Straßenaufbrüche zu vermeiden, sollten private Anschlussleitungen im öffentlichen Straßenbereich gleich ebenfalls erneuert werden. Das sei mit einem riesigen bürokratischen Aufwand verbunden.

Die Satzungsänderung hätte zwei Gewinner: Privatleute und Ruhrverband. Hintergrund. Der Ruhrverband will Balves Kanalnetz übernehmen. Die Stadt ist interessiert.

Für Privatleute erhofft sich die Verwaltung: „Durch die Änderung gilt zukünftig eine klare Grenze – nämlich die Grundstücksgrenze – als die Grenze zwischen dem öffentlichen und dem privaten Anlagenteil der Abwasseranlage.“ Das bringe „Klarheit und Entlastung für den Bürger“.

Die Sitzungsregie vom Ausschussvorsitzenden Jörg Roland (CDU) war übrigens sensationell. Der öffentliche Teil dauerte gerade mal zwölf Minuten .

