So redet Konrad Betten Balver Schützen ins Gewissen

Balve. Die Balver Schützen tagten in der Höhle. Zunächst sah es nach einer „Arbeitssitzung“ aus. Doch dann wurde es emotional.

Brudermeister Christoph „Keksi“ Rapp sprach von einer „Arbeitssitzung“. Das klang nüchtern. Tatsächlich wurde die Generalversammlung der Balver Schützenbruderschaft St. Sebastian am Freitagabend in der Balver Höhle viel emotionaler als erwartet. Das hatte Gründe.

Generalversammlung der Balver Schützen in der Höhle. Oberst Andreas Fritz (rechts) ernennt den langjährigen Vorsitzenden der Schießsportgruppe zum Ehrenmitglied. Foto: jürgen overkott / WP

Der Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ erwies sich ein weiteres Mal als Wundertüte: Teilnehmer der Versammlung wissen nie, was drin steckt. Ehrenvorsitzender Konrad Betten kam, sprach und rüttelte die 81-köpfige Versammlung auf. Er beklagte, bei Arbeitseinsätzen seien kaum mehr als 15 Helfer zu sehen. Selbst die Vorstandsbeteiligung an Schützenmessen sei „peinlich gering“. Betten: „Da fehlten Beiratsmitglieder reihenweise.“ Dabei lebe der Verein von Gemeinsamkeit. Sie schaffe Freundschaften. Zudem diene der Einsatz der Schützen der ganzen Stadt: „Balve liegt uns am Herzen.“ Bettens Appell: „Seht zu, dass bei Arbeitseinsätzen mehr Leute vor Ort sind.“ Er erntete donnernden Applaus.

Süß-sauer indes reagierten Teilnehmer auf die Abwesenheit des , Dechant Andreas Schulte – auch wenn der Brudermeister ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, dass der amtierende Herrscher über Balves Schützen den 89. Geburtstag seines Vaters feiere.

+++ SO MACHEN BALVES SCHÜTZEN EINKÄUFER GLÜCKLICH +++

Pastor Christian Naton übte sich in Schadensbegrenzung. Er dankte den Schützen dafür, dass sie die Höhle für drei Firmungen bereitstellten. Die Jugendlichen seien begeistert gewesen: Firmung in der Höhle – das sei „voll cool“ gewesen. Nebenher sorgte Naton dafür, dass sich die leichte Abwärtstrend bei der Mitgliederzahl des Vereins in Grenzen hielt. Nicht zufällig wurde er Mitglied in der vierten Kompanie. Sie wird vom „Schützenküster“ Ralf „Schloti“ Schlotmann geleitet.

Die Ehrungen

Generalversammlung der Balver Schützen in der Höhle: Ehrungen Foto: jürgen overkott / WP

Schlotmann gehörte an diesem Abend zur Schar der Geehrten. Orden erhielten Niklas Morrei, Michael Jonen, Ingo Sackmann (erster Stern), Thomas Kokoschinski, Michael Lehmann, Jörg Grewe, Markus Barthelmes, Jonas Pulter (zweiter Stern), Sebastian Justin, Thomas Lange, Markus Niehoff (Kleiner Orden), Marcel Dirk, Ralf Schlotmann, Marc Schmoll-Stübbecke (Großer Orden) und Wolfram Schmitz (Kreuz). Schmitz sollte nach dem Willen des Vorstandes zudem Ehrenmitglied werden. Das reichte Ehrenoberst Wilhelm Rademacher nicht. Er beantragte, den einstigen Geschäftsführer des Sauerländer Schützenbundes und langjährigen Vorständler in Balve zum Ehrenvorstand zu ernennen. Eine knappe Mehrheit folgte ihm.

+++ BALVER SCHÜTZEN VOR BAUPROJEKTEN +++

Die Wahlen

Mit knapper Mehrheit wählte die Versammlung auch die neuen Beiratsmitglieder im Block: Thomas Gödde, Peter Oeder und Sven Rickers. Rickers, Nachrücker für Schmitz, kam bei Teilen der Versammelten schlecht an. Er sei, hieß es, zu wenig bekannt, habe sich aber nur mit dürren Worten vorgestellt. Rapp versprach, Beiratsmitglieder künftig einzeln wählen zu lassen. Die Satzung lasse es zu.

+++ GEMEINDEASSISTENTIN THERESA WAGNER: WARUM SCHÜTZENMESSE FÜR SIE BESONDERS IST +++

Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden allerdings teilweise einstimmig ohne Enthaltung gewählt. Rapp bleibt Vorsitzender für weitere vier Jahre. Das gilt auch für den krankheitsbedingt fehlenden Geschäftsführer Thomas Scholz. Lutz Errulat wurde als Adjudant bestätigt. Der Bundeswehr-Offizier war ebenfalls abwesend. Er ist derzeit in England eingesetzt. Seine Wahl nahm er, wie Scholz, am Telefon an.

Die Baumaßnahmen

Generalversammlung der Balver Schützen in der Höhle: Beförderungen Foto: jürgen overkott / WP

Nicht durchsetzen konnte sich indes Bruno Köck. Der ehemalige „Bauminister“ der Katholischen Gemeinde St. Blasius hatte sich dafür stark gemacht, den Umbau des Schützenheims zu beschließen – auch wenn derzeit kein Kostenvoranschlag vorliege. Er argumentierte mit Zeitgewinn angesichts brummender Baukonjunktur. Rapp und Scholz’ Geschäftsführer-Kollege Wolfgang Riecke argumentierten, es sei zu riskant, Bauarbeiten ohne Kosten-Plan zu starten. Starten wollen die Schützen am liebsten noch in diesem Jahr mit der Renovierung der Damentoiletten. Ein Wasserschaden, hieß es, mache die Maßnahme unumgänglich. Die große Lösung solle nächstes Jahr folgen.

Die Finanzen

Die Schützen sehen, Corona zum Trotz, finanziell gut aufgestellt. Schatzmeister Tobias Keil bilanzierte einen Überschuss von 13.598 Euro für 2020: „Für 2021 wird es allerdings schwieriger werden. Wir erhalten keine Rückvergütung von der Veltins-Brauerei – wir hatten kein Schützenfest.“

SCHÜTZENFEST MIT GLASBIER

Die Generalversammlung der Balver Schützen in der Höhle: Christoph „Keksi“ Rapp wurde als Vorsitzender einstimmig für vier weitere Jahre bestätigt. Foto: jürgen overkott / WP

Der frühere Schützen-Vize Detlev Siewers wünscht sich für 2022 ein klassisches Schützenfest mit Glasbier. Brudermeister Christoph „Keksi“ Rapp konnte ihm nicht versprechen, dass das klappt. Immerhin: Die Veltins-Brauerei sei dabei, mit einem Hersteller eine Spülmaschine zu entwickeln, die auch bei niedriger Temperatur extrem hygienisch arbeite.