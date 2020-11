So rettet Pastoralverbund rettet in Balve den Advent

Ein Mehr an Planung, vielleicht aber auch ein Mehr an Besinnung. Wie der Pastoralverbund die corona-konformen Angebote für Advents- und Weihnachtszeit erarbeitet hat, warum manche Beschränkung schwierig mit dem Anspruch von Kirche zu verbinden ist und warum sie selber trotz allem und gerade wegen des Virus’ auf eine besinnliche Zeit hofft, hat Gemeindereferentin Manuela Cyganek der Westfalenpost erklärt.

Die Hauptamtlichen haben sich bei der Weihnachtsplanung mit eingebracht: Pastor Christian Naton, Gemeindereferentin Manuela Cyganek und Gemeindeassistentin Thersa Wagner (von links, Archiv). Foto: jürgen overkott / WP

Dieser Satz gilt ohne Einschränkung auch abseits der Coronapandemie, das ganze Jahr über: „Ohne die geht nichts“, unterstreicht Manuela Cyganek in Bezug auf all die Ehrenamtlichen des Pastoralverbundes auch in diesen besonderen Zeit noch einmal extra.

Denn die engagierten Gläubigen in den einzelnen Gemeinden waren von Anfang an in die Planung eines Corona-Angebotes für Advent und Weihnachten mit einbezogen, werden wichtige Teile davon stemmen. Bereits im September hatten hierfür die ersten Abstimmungen und Ideensammlungen begonnen. Ausgehend vom Netzwerk Katholische Kirche im Hönnetal wurde in jeder Gemeinde überlegt: Wer kann Verantwortung übernehmen, welches Angebot soll wie und an welchem Ort (mit viel Abstand womöglich, wie einer Schützenhalle) auf die Beine gestellt werden?

Cyganek erinnert sich mit Freude an die kreativen Prozesse, die die mittlerweile bekannten Einschränkungen dieser Tage hervorgerufen hätten. Schließlich wurde alles zusammengetragen, Verantwortungen auch bei den Hauptamtlichen verteilt, und nun konnte der Pastoralverbund seinen Flyer für Advents- und Weihnachtszeit vorstellen. Die Angebote darauf sind zahlreich, wie die WP ausführlich berichtete, an verschiedene Interessen oder Altersgruppen gerichtet. Manche Impulse sind digital abrufbar für eine besinnliche Zeit zuhause, oder Material ist zu einer frei wählbaren Zeit in den Gotteshäusern zu entnehmen. Besonders für die Gottesdienste und Krippenfeiern an den Weihnachtstagen ist in diesem Jahr aber etwas Vorplanung und Abstimmung in den Familien nötig. Wegen corona-bedingter Verringerung der verfügbaren Plätze geht es nicht ohne vorherige Anmeldung. Cyganek: „Das fühlt sich auch für uns Mitarbeiter merkwürdig an. Wir sind doch eine einladende Kirche, mit offenen Türen. Und wollen niemanden abweisen weil es schon voll ist.“ Weil es die Situation aber nicht anders zulässt, möchte der Pastoralverbund die genauen Zeiten von Gottesdiensten oder Krippenfeiern und die Formalitätender größtmöglichen Öffentlichkeit bekannt geben. Die Flyer, der auch die Anmeldung erläutert, liegt nicht nur in den Kirchen aus, sondern auch in Geschäften, ist online beim Pastoralverbund (pv-balve-hoennetal.de) einsehbar.

Weniger Plätze, mehr Arbeit

Pfarrer Andreas Schulte und Elisabeth von Croy vom Netzwerk Katholische Kirche im Hönnetal (Archiv): Die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen brachte produktive Ergebnisse. Foto: Jürgen Overkott / WP

Schließlich geht zum Weihnachtsfest auch mancher in die Kirche, der den Weg sonst selten findet. „Wer jeden Sonntag kommt, weiß ja Bescheid über die Bedingungen“, sagt Cyganek. Aber auch wer nur zum Christfest diese besondere Stimmung im Gotteshaus sucht, sei der Kirche genauso wichtig, unterstreicht die Gemeindereferentin. Rein quantitativ bedeuten gerade die Weihnachtstage für das Team der Hauptamtlichen mehr Einsätze weil wegen der Besucherbegrenzungen mehr Angebote gemacht werden. „Aber das machen wir alle sehr gerne“, erklärt Cyganek.

Sie ist selber gespannt, wie sich für sie persönlich diese besondere Zeit anfühlt. Auch wenn sie normalerweise gerne auch den Trubel der Weihnachtsmärkte in ihrer Heimat Ruhrgebiet sucht, sagt sie über das Coronajahr: „Weihnachten wird dieses Jahr inniger sein, ruhiger, vielleicht näher an seinem eigentlichen Ursprung.“ Manches vom gewohnten Programm werde sie nicht vermissen – etwa von einer Weihnachtsfeier zur nächsten.