Karneval So sieht der Kinderkarneval in Mellen im Corona-Jahr aus

Trotz zahlreicher Einschränkungen und Regeln können Mellener Kinder am Karnevalssamstag Süßigkeiten abstauben.

Peter Müller

Klein wie das Dorf, corona-konform, aber trotzdem lustig und fröhlich war der Mellener Kinderkarneval in pandemischen Zeiten. Viele phantasievoll kostümierte Kinder, Eltern und Großeltern kamen am Samstagnachmittag zur St.-Barbara-Kirche und zum Feuerwehrhaus, um sich leckere Schnuckelsachen abzuholen. Von Gummibärchen bis zum Schokoriegel war alles hygienisch verpackt. Die Begleitpersonen der Kinder waren es auch. Maske auf Nase und Mund gehörten in diesem Jahr dazu und ließen die Pandemie nicht ganz vergessen.

Als erste war die kleine Hannah Cordes (3) im Feenkostüm an der Kirche zur Stelle. Doch schnell folgten weitere Kinder. Ein großer dekorierter Korb mit Süßem war kurz zuvor auf die Kirchentreppen geschleppt worden, und schnell machte sich der Mellener Nachwuchs über die Tüten her. Auch bei der Feuerwehr ging es um 14 Uhr los. Durch die zwei Orte an Kirche und Feuerwehrhaus wurde das Geschehen entzerrt, sodass es nirgendwo zu eng wurde. Denn das durfte ja nicht sein. Die ganze Aktion war natürlich mit dem Ordnungsamt abgestimmt worden.

Spendenkörbe im Kiosk

Annika Müller-Wulf, Petra Cordes, Jessika Bantje, Sandra und Daniela Hoffmann, Dominique Seiring und Carina Freiburg, alle Mütter der Mellener Krabbelgruppe, konnten es nicht mit ansehen, dass der Spaß mit Kostümen und Kamelle für die Kinder des Dorfes ganz ausfällt, und der Karneval nur in der Erinnerung an das vergangene Jahr lebt. „Das war bis heute die letzte offizielle Veranstaltung im Dorf“, stellte Annika Müller-Wulf wehmütig fest. Die Krankenschwester und werdende Mutter machte sich Anfang Februar mit ihren Mitstreiterinnen und Björn Freiburg, ehrenamtlicher Betreiber des SB-Kiosks neben dem Landmarkt, an die Arbeit. „Im Kiosk haben wir Spendenkörbe aufgestellt, und alle konnten für die Kinder Süßigkeiten reinpacken“, so Annika Müller-Freiburg. Dadurch sei das gesamte Dorf beteiligt gewesen.

Nach der gelungenen einwöchigen Sammelaktion konnten für 60 Kinder Tüten vorbereitet werden. Nicht nur Süßes kam dabei zusammen, sondern auch so mancher Euro fand den Weg in die Büchse. 150 Euro kamen für den Kinderkarneval 2022 zusammen. „Dann wollen wir mit den Kindern wieder richtig feiern“, freute sich Annika Müller-Wulf, die mit der Krabbelgruppe die Organisation des Kinderkarnevals im vergangenen Jahr von den Frauen des KFD übernommen hat. Die Krabbelgruppe liebt Karneval und ist fast schon süchtig danach. Annika Müller-Wulf ist dort regelmäßig mit Söhnchen Moritz und wird der Gruppe noch lange erhalten bleiben, denn ein Geschwisterchen ist unterwegs. Die Organisatorinnen schauen nach vorn. „Im kommenden Jahr kann es hoffentlich wieder richtig rundgehen.“

>>>INFO: Im vergangenen Jahr zogen die Kinder noch in bunten Kostümen, wie traditionell üblich, in der Hoffnung, mit Münzen und Süßigkeiten belohnt zu werden, durch das Dorf. Mit dem Lied „Lütge, lütge Fastnacht“ machten sie auf sich aufmerksam. Organisiert wurde der Kinderkarneval 2020 zum ersten Mal von der Mellener Krabbelgruppe unter Leitung von Annika Müller-Wulf. Erstmalig gingen die Kinder am Samstag statt am Donnerstag durch das Golddorf.

