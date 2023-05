Tag der offenen Tür So sieht Schützen-Hilfe für Balves Feuerwehr aus

Balve. Beim Tag der offenen Tür der Balver Feuerwehr war Musik drin. Es war ein Volksfest der besonderen Art.

Die Stimmung passte zum Wetter: Beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr herrschte allenthalben eitel Sonnenschein. Die Löschgruppe Balve und ihr Förderverein haben gute Gründe dafür. Sympathiewerbung trifft Nachwuchsarbeit.

Tag der offenen Tür der Feuerwehr Balve: Rote Fahrzeuge mit blauem Licht ziehen auch bei den Kleinen. Foto: jürgen overkott / WP

Allerdings lag anfangs ein kleiner Schatten auf der gut besuchten Veranstaltung. Sie begann, wie gewohnt, mit einem ökumenischen Gottesdienst. Doch ein Teil der katholischen Glaubensbrüder vermisste Dechant Andreas Schulte. „Der ist im Urlaub“, sagte Kirchenvorstand Ludger Terbrüggen Kritikern. Doch die Aufregung legte sich fix. Gemeindereferentin Theresa Wagner und die evangelische Pfarrerin Antje Kastens trafen derart gut den richtigen Ton, dass Applaus aufkam. Die Kollekte sammelten sie in Feuerwehrhelmen.

Glanz in den Augen zauberte eine Spende der Balver Schützenbruderschaft. Sie fördert die Jugendfeuerwehr mit 400 Euro. Schützen-Chef Christoph „Keksi“ Rapp übergab sie nach dem Gottesdienst. Die 20-köpfige Jugendfeuerwehr kann sie gut gebrauchen. Kinder ab zehn Jahren, Jungen wie Mädchen, können bis zum 18. Lebensjahr Mitglied des Feuerwehr-Nachwuchses sein – und damit eine Menge übers Löschen, Retten und Bergen lernen. Sowohl Feuerwehr-Chef Frank Busche als auch Löschzug-Führer Matthias Ickler waren zufrieden mit der Lage des stadtweit organisierten Feuerwehr-Nachwuchses.

Tag der offenen Tür der Feuerwehr Balve: Ausflugsziel per Bike Foto: jürgen overkott / WP

Der Tag der offenen Tür ist Balves Antwort auf die Maifeiern, wie Ortsvorsteher Matthias Streiter augenzwinkernd erzählte. Das Epizentrum der Veranstaltung war der Platz zwischen Gerätegebäude und Rathaus. Kein Zufall: Die Verbindung zwischen Freiwilliger Feuerwehr und Stadtverwaltung ist eng. Rathaus-Vize Michael Bathe zeigte erkennbar gern Präsenz, ebenso die Vertreter der Hilfsdienste Malteser und THW. Paul Stüeken war in Doppelfunktion unterwegs. Der Vorsitzende des Musikvereins steht als ehemaliger Ärztlicher Leiter des DRK immer noch auch für den Ortsverein des Verbandes.

Der Musikverein um Dirigent Philipp Cramer präsentierte traditionelle Blasmusik in guter Form. Kein Wunder: Die Truppe hatte ein Probenwochenende im Musikbildungszentrum in Bad Fredeburg hinter sich, wie Philipp Cramer mit leuchtenden Augen erzählte. Der Musikverein braucht die Übungsstunden. Bereits am kommenden Samstag, 13. Mai, präsentiert das Jugendorchester eine Art Muttertagskonzert. Es wird von zwei Nachwuchstalenten organisiert: Laura Mayweg und Janne Wilk.

Rot das Fahrzeug, blau das Licht

Der Tag der offenen Tür gilt als traditionell als Gelegenheit für Vertreter aus Kirche und Gesellschaft, Politik und Verwaltung sowie nicht zuletzt der Wirtschaft, Bier und Bratwurst oder Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen. Kein Wunder, dass eine SGV-Gruppe um Wanderführer Jürgen Meller nach der Tour bei der Wehr einkehrte.

Tag der offenen Tür der Feuerwehr Balve: Matthias Ickler (rechts) im Gespräch mit Kameraden Foto: jürgen overkott / WP

Ein bisschen Rummel gehörte übrigens auch dazu – als Familienunterhaltung. Eine Hüpfburg war bereits morgens von Kindern belagert. Zudem bot die Wehr Fahrten mit Einsatzfahrzeugen an, einem alten, einem neuen. Das Publikum hat bei den Fahrzeugen keine Vorlieben, wie Löschzug-Chef Matthias Ickler weiß: „Hauptsache, sie sind rot, und sie fahren mit Blaulicht.“

