So startet Balver Festspielverein in heiße Phase

Balve. Hej, Pippi Langstrumpf! Der Festspielverein Balver Höhle startet vor der Premiere des Lindgren-Klassikers in die heiße Phase. Das ist geplant.

„So langsam kommen wir bei den Proben für Pippi Langstrumpf in die heiße Phase, und auch die Kostüm-, Masken- und anderen Teams arbeiten auf Hochtouren“, heißt es in einer Mitteilung des Festspielvereins Balver Höhle. Wie jedes Jahr steht in diesem Monat der Einzug in die Balver Höhle an, was offiziell den Start des Bühnenbaus einleitet. Einzug und Arbeitseinsatz wollen stehen am Samstag, 11. März, an.

„Wir treffen uns um 10 Uhr an der Balver Höhle, um von da aus die Arbeiten entsprechend zu koordinieren. Wir müssen verschiedene Materialien für den Bühnenbau aus den verschiedenen Lagern holen. Jede helfende Hand, ob groß ob klein, ob jung oder alt ist herzlich willkommen und gerne gesehen“,m heißt es weiter. Und: „Nach der beschwerlichen Arbeit werden wir zusammen noch in gemütlicher Runde angrillen.“

Am Freitag, 31. März, findet die Jahreshauptversammlung des Vereins Festspiele Balver Höhle um 18 Uhr in der Gransauer Mühle statt. Dazu sind natürlich alle Vereinsmitglieder (und die, die es werden wollen) eingeladen. Vereinssprecher Thomas Münch: „Im Anschluss daran findet für alle Mitglieder unser monatlicher Stammtisch im Vereinsheim statt und lädt zu einem weiteren gemütlichen Abend ein.“

