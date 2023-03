Ein starkes Team: Pfarrerin Antje Kastens (Mitte) ist froh, dass die Evangelische Kirchengemeinde so ein engagiertes Presbyterium hat (Foto v.l.): Lars Beuter, Nicole Klüppelberg, Sandra Ackermann, Klaudia Botschar, Stefan Schneider, Jutta Wilmes, Silke Hoppe, Christina Hartmann.

Prädikantinnen So stellt sich Balves Evangelische Gemeinde neu auf

Balve. Balves Evangelische Gemeinde stellt sich neu auf. Warum das nötig ist und wie die Herausforderung gewuppt wird.

Die Evangelische Gemeinde Balve stellt sich für die Zeit nach dem Ausscheiden der beliebten Pfarrerin Antje Kastens auf. Ihr Ausscheiden ist mit einer Neuorganisation der Gemeinde verbunden; sie arbeitet künftig stark mit ihrer Partnergemeinde in Deilinghofen zusammen. Zugleich wird die Rolle von ehrenamtlichen Gottesdienst-Mitarbeitern gestärkt. Am Sonntag, 2. April, vollzieht die Gemeinde einen wichtigen symbolischen Akt.

Im Gottesdienst um 10 Uhr werden Klaudia Botschar und Nicole Klüppelberg in der Kirche an der Hönnetalstraße in das Prädikantenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen eingeführt.

Beide sind bereits seit langem Presbyterinnen in der Kirchengemeinde. Sie haben sich zur Ausbildung als Predigerinnen bereiterklärt. Klaudia Botschar und Nicole Klüppelberg stehen – wie Pfarrerin Antje Kastens in einer Mitteilung erläuterte – nach vielen Wochenendtreffen und Zoom-Sitzungen und nach ihren erfolgreichen Probepredigten für ehrenamtliche Predigtdienste zur Verfügung. Die beiden Prädikantinnen werden in der Gemeinde Balve und im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn selbstständig Gottesdienste halten und das Abendmahl reichen – im Talar wie die hauptamtlichen Amtsschwestern und Amtsbrüder. Die Beauftragung zu Taufe, Beerdigung und Trauung erfolgt nach einer Zeit der Erprobung und weiteren Fortbildung.

Pfarrer Thomas von Pavel aus Menden wird als Assessor im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn am Palmsonntag die Einführung vornehmen. Pfarrerin Antje Kastens und Presbyteriums-Vorsitzender Lars Beuter werden ihm assistieren, Gemeindeglieder werden geistliche Voten zur Einsegnung der beiden neuen Prädikantinnen sprechen.

