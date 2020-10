So stellt sich Repair-Café stellt sich auf Corona ein

Langenholthausen. Defekte Schätze werden wieder flott gemacht. Das Repair-Café öffnet am Samstag trotz Corona in der Sokola.de. Dennoch wird manches anders.

Das Repair-Café öffnet am Samstag von 14 bis 16 Uhr trotz des erneuten Corona-Lockdowns in der Sokola.de in Langenholthausen. Das bestätigte Sabine Biehs-Romann vom Veranstalter Hönnetal im Wandel im Gespräch mit der WP. Der Verein stellt sich aber auf die verschärften Regeln für öffentliche Veranstaltungen ein. So nehmen Mitglieder des Vereins reparaturbedürftige Geräte im Eingangsbereich der ehemaligen Grundschule im Dorf an. Das Team aus ehrenamtlichen Experten hat keinen Kontakt zum Publikum. Obendrein werden Waffeln nur zum Außer-Haus-Verzehr angeboten. Im November werde keine Veranstaltung geben, sagte Sabine Biehs-Romann. Sie hofft darauf, dass es im Januar weitergehe.