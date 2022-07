BALVE So teuer werden Gas, Strom für Neukunden der Stadtwerke

Balve. Auch wenn sich die Stadtwerke Balve bemühen, die Kostensteigerungen in Grenzen. Gas und Strom werden für Neukunden deutlich teurer.

Gas von den Stadtwerken Balve ist für Neukunden innerhalb von 17 Monaten um das Dreieinhalbfache teurer geworden. Am 1. Januar 2021 lag der Bruttoarbeitspreis für den Verbrauch bei 5,95 Cent pro Kilowattstunde. Ab 1. August werden 21,75 Cent fällig. Das erklärten Hans-Jürgen Karthaus von den Stadtwerken Balve und Alexander Nickel von den Stadtwerken Menden am Montag bei einem Redaktionsbesuch.

In diesem Zeitraum verteuerte sich auch der Grundpreis – wenn auch längst nicht so deutlich. Im Januar 2021 musste die Kundschaft der Stadtwerke Balve 10,91 Euro berappen. Vom kommenden Monat an liegt der Grundpreis bei 14,90 Euro.

Die Stadtwerke Balve garantieren mit dem neuen Gas-TarifPreisstabilität bis zum 31. Dezember kommenden Jahres. So lange laufen auch die Verträge. Kaution oder Vorauszahlung werden nicht verlangt. Das kommunale Unternehmen wirbt obendrein mit einer – wie es heißt – übersichtlichen Preisstruktur. Die Stadtwerke Balve versprechen der Kundschaft zudem Belieferung mit 100 Prozent Ökostrom.

Neben dem Gaspreis schnellt auch der Stromtarif in die Höhe. Die Verbrauchskosten für Strom verdoppelten sich zur Monatswende im Vergleich zum Tarif vom Januar 2021. Damit lag der Arbeitspreis bei 28,95 Euro. Ab 1. August klettert er auf 58,25 Euro.

In die Höhe schnellt auch der Grundpreis innerhalb der 17-Monate-Frist. Im Januar 2021 verlangten die Stadtwerke Balve 9,30 Euro. Ab August wird ein Grundpreis von 14,90 Euro aufgerufen.

Karthaus und Nickel wiesen darauf hin, dass beide Tarife, für Strom wie für Gas, von der Bundesregierung festgesetzte Abgaben enthalten. Für Gas werden aktuell CO 2 -Abgabe und Energiesteuer fällig. Für Strom sind es eine Fülle von Abgaben: Zur EEG-Umlage kommen KWK-Umlage, §19-Strom-NEV-Umlage, Offshore-Haftungsumlage, AbLav-Umlage sowie Stromsteuer. Für den Herbst erwarten Karthaus und Nickel weitere kostentreibende Abgaben der Bundesregierung. Deren Höhe stehe allerdings momentan noch nicht fest.

Die Preise beim Gaseinkauf haben sich Nickel zufolge seit 2020 verzehnfacht. Der Trend nach oben sei noch nicht gestoppt. Dennoch gelten die Preise der Stadtwerke Balve als günstig. Karthaus: „Wir haben 2021 einen unwahrscheinlich großen Zulauf, sogar teilweise noch 2022.“ Die Stadtwerke Balve nehmen weiter Neukunden auf. Sie zahlen aber mehr als Bestandskunden: „Die Bestandskunden sollen das Neukundengeschäft nicht subventionieren.“

Nachzahlungen, Abschläge höher

Nickel sah im Gespräch mit der Westfalenpost so schnell keinen Energieengpass kommen: „Wir sind so gut aufgestellt, dass wir jetzt schon zumindest durch einen Teil des Winters kommen. Die Versorgung ist erst mal gesichert. Natürlich sind die Kundinnen und Kunden wie auch die Industrie in der Pflicht zu sparen.“

Zugleich rieten Nickel und Karthaus, Geld zur Seite zu legen für Nachzahlungen und neue, höhere Abschläge. Das sei im Februar 2023 zu erwarten.

Für den Fall, dass Energiepreise und Abgaben sinken, machen Karthaus und Nickel Hoffnung: „Das geben wir sofort weiter.“

