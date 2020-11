SCHENKUNG So verschönert Design-Legende Werner Ahrens Balver Rathaus

Balve. Werner Ahrens (84) ist eine lebende Design-Legende. Der Stadt Balve schenkte er ein Bild, das das Rathaus buchstäblich schmückt.

Ein neues Bild des Bundesverdienstkreuz-Trägers, Grafikers und langjährigen Heimwacht-Vorsitzenden Werner Ahrens ist bald im Rathaus zu sehen: Der Balver übergab in der vergangenen Woche in seinem Heim eine kunstvolle Bearbeitung des Stadtwappens an Bürgermeister Hubertus Mühling, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Bundesverdienstkreuz am Bande für Balver Werner Ahrens (lks., mit Ehefrau Mechthild und Landrat Thomas Gemke) Foto: jürgen overkott / WP

„Werner Ahrens hat sich sein Leben lang der Balver Geschichte und deren Dokumentation verschrieben“, dankte der Bürgermeister. „Mir gefällt das Bild ausgesprochen gut. Ich bin sicher, an seinem neuen Platz wird es den Betrachtern ihre Verantwortung für das Wohlergehen der Stadt bewusst machen.“

Emotionaler Moment

Mit der Schenkung leiste Werner Ahrens der Stadt Balve einen weiteren wertvollen Dienst, schließlich habe er Balve vom Höhlensymbol bis zum allseits bekannten Mammut in der Außendarstellung längst seine Handschrift verliehen. „ Das Wappen der Stadt ist meinen Eltern sehr wichtig und auch eine Identifikationsmöglichkeit für alle Bürger“, betonte Ahrens’ Sohn Johannes bei der Übergabe der Schenkung. Gerade in einer Zeit, in der der Austausch mit Bürgern nicht mehr wie gewohnt möglich ist, sei die Übergabe für die Eheleute Ahrens ein emotionaler Moment gewesen.

Der Erfinder des Balver Mammut-Designs: Werner Ahrens, Grafikdesigner aus Balve und Ehrenbürger der Stadt Foto: jürgen overkott / WP

Der 84-jährige Künstler gilt als lebende Design-Legende weit übers Sauerland hinaus. Bundesweit bekannt wurde er durchs WWF-Logo: das einstige Westdeutsche Werbefernsehen des WDR.