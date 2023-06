So viel Spaß hatten Balver Grundschulkinder beim Sportfest

Balve. Spaß muss sein - auch wenn es beim Sport auch um Leistung geht. So lief das Sportfest der Grundschule Balve.

In der vergangenen Woche stand an den Balvern Schulen der Sport ganz oben auf der Agenda. Trockenes Wetter und milde Temperaturen erhöhten den Spaß an Bewegung.

Balver Grundschüler haben viel Spaß beim Sportfest. Foto: Sven Paul / WP

Während die Grundschüler der Grundschule Garbeck bereits vor ein paar Tagen ihr Sportfest gefeiert hatten, durften jetzt die rund 190 Kinder der Balver Grundschule auf dem Sportplatz „Am Krumpaul“ alles geben und zeigen, was an sportliche Energie in ihnen steckt.

„Die Organisation lief in diesem Jahr sehr gut“, erzählt Lehrerin Anna Weidler von der Grundschule Balve im Gespräch mit der Westfalenpost. „Wir können ja bereits auf viel Erfahrung setzten, die wir mit der Umsetzung in den letzten Jahren gemacht haben.“ Zur großen Freude von Weidler und dem restlichen Kollegium waren in diesem Jahr wieder sehr viele Eltern bereit, den Ablauf des Sportfestes durch ihre Unterstützung zu erleichtern. „Wir machen hier heute Bundesjugendspiele und das Sportabzeichen in einem. Das bedeutet, die Kinder laufen sowohl 30 Meter als auch die 50 Meter Strecke. Die Jungen werden bei 800 Metern oder bei 1000 Metern gestoppt. Mit dabei ist auch das Seilspringen, weil das eine Disziplin ist, die beim Sportabzeichen andere Disziplinen ausgleichen kann.“ An fünf verpflichtenden Stationen plus noch zwei Spielstationen wie Dosenwerfen zum Ausgleich zeigten an diesem zunächst recht kühlen Vormittag die Kinder Höchstleistungen. Nicht nur das: „Alle Kinder haben Spaß dabei. Das ist das wichtigste“, meinte Weidler.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve