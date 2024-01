Programm-Highlights So will sich Kfd Balve verjüngen

Balve Die Frauengemeinschaft bietet erstmalig seit Jahren wieder eine Krabbelgruppe an. Und das ist längst nicht alles.

Die Kfd Balve spielt beim Motto ihrer Karnevalsveranstaltungen gern mit ihrem Kürzel. Ein Programm hieß: „Kracherfrauen drehen auf“. Die Vorsitzende Angelika Schulte gehört, wie ihr Vorstandsteam, definitiv zu dieser Sorte Mensch. Seit kurzem ist sie im Ruhestand. Und jetzt dreht der Vorstand auf. Die Kfd Balve hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Sie will den Traditionsverband verjüngen. Wie so etwas geht, hat jüngst der SGV Balve gezeigt. Was also hat sich die Kfd einfallen lassen, um eine jüngere Frauen-Generation zu begeistern?

Die Kfd Balve bleibt dem Verband treu. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Andere Ortsverbände sind mit der Beitragserhöhung des Bundesverbandes unzufrieden. Das Foto stammt aus dem Oktober 2023. Foto: Sven Paul

„Wir sind ganz stark im Karnevalsfieber“, sagt Angelika Schulte im Gespräch mit der Westfalenpost. Die Sause am Freitag, 2. Februar, 17.59 Uhr, in der Realschulaula ist als Mehr-Generationen-Event geplant. Aber auch der reine Seniorenkarneval am Sonntag, 4. Februar, 14 Uhr, am selben Ort ist der Kfd „eine Herzensangelegenheit“. Der Event ist gratis: „Wir lassen den Hut herumgehen.“

Die Kfd kann aber auch Sport – Sport für die ganz Kleinen und ihre Mütter. Die Kurse „Kidix“ und „Elternstart“ laufen bereits. Aber: Fortsetzung folgt. Kontaktfrau ist Christina Schulte-Bergmeyer (christina.schulte.design@gmail.com).

„Mama Lauda“ beim Kfd-Seniorenkarneval in Balve. Foto: WP

Besonders stolz ist Angelika Schulte auf die neue Krabbelgruppe für Mädchen und Jungen zwischen anderthalb und drei Jahren. Sie startet am 11. April. Anmeldungen nimmt Giulia Krause (giulia.ademaj@web.de) ab sofort entgegen. Angelika Schulte über den Treff im Marienheim: „Wir freuen uns, dass das wieder anläuft.“

Obendrein ist Eltern-Kind-Turnen vorgesehen. Das Angebot richtet sich an Zwei- bis Sechsjährige und deren Eltern. Das Programm beginnt am Montag, 15. Januar. Der erste der beiden jeweils einstündigen Kurse beginnt um 15 Uhr. Der zweite folgt im Anschluss. Sport-Ort: die Murmke-Turnhalle. Anmeldungen nimmt Petra Schaaf (02375-1045) ab sofort entgegen.

Theresia Brinkschulte kümmert sich um „Fitness für Frauen“ (Kurstitel). Die einstündigen Trainingseinheiten finden jeweils dienstags ab 20 Uhr in der Murmke-Turnhalle statt.

Die Sportangebote sind oft spielerisch. Ein reiner Spielenachmittag für Erwachsene findet an jedem ersten und dritten Montag eines Monats statt. Zwei Stunden lang, von 14.30 bis 16.30 Uhr, stehen Strategie, Taktik und auch ein bisschen Glückwunsch im Vordergrund. Die Runden werden von Anne Stein (0163-9045874) und Bärbel Henkel (02375-939099) organisiert. Treffpunkt: Pfarrheim St. Blasius.

Die Spielerinnen auf der Bühne sind noch einmal eine Extragruppe.“ Kfd-Chefin Angelika Schulte ist stolz auf ihr vielköpfiges Team.

Die Kfd hat sich obendrein vorgenommen, bei der Schlagerparty auf dem Sorpesee am Freitag, 24. Mai, teilzunehmen. Einzelheiten folgen.

Ein fester Bestandteil des Kfd-Kalenders ist der Besuch des Liborifests in Paderborn. Der Termin steht: Montag, 29. Juli. Um 8 Uhr geht’s am Campus los.

Zum geistlichen Programm der Frauengemeinschaft gehört neben dem Weltgebetstag der Frauen – wie gewohnt gemeinsam mit evangelischen Glaubensschwestern – am Freitag, 1. März, und dem Kreuzweg am Freitag, 15. März, eine „Meditative Abendwanderung“. Interessierte kommen am Freitag, 7. Juni, am Pfarrheim zusammen. Es ist Start und Ziel zugleich.

Die Kfd beschäftigt sich aber nicht nur mit dem Leben, sondern auch mit dem Tod. Neu im Programm ist die Besichtigung des Krematoriums in Lüdenscheid. Sie ist für Freitag, 12. April, vorgesehen. Zu dieser Fahrt seien auch Männer eingeladen, wie Angelika Schulte betont. Die Runde trifft sich um 14.30 Uhr am Gesundheitscampus an der Sauerlandstraße in Balve. Die eigentliche Führung in der Kreisstadt beginnt um 16 Uhr. Anmeldungen nimmt Angelika Schulte (02375-3944) entgegen.

Und das Patronatsfest der Kfd? Angelika Schulte lacht. Eigentlich ist das Patronatsfest mit dem Hochfest Mariä Himmelfahrt verbunden. Nach traditionell katholischer Vorstellung endet an diesem Tag die Weihnachtszeit. Mariä Himmelfahrt fällt in diesem Jahr auf Freitag, 2. Februar. Und damit hatte die Kfd ein Problem. Am 2. Februar findet der Kfd-Karneval statt. Was tun?

Die Kfd hat eine Lösung gefunden. Sie verlegte das Patronatsfest kurzerhand auf Freitag, 5. Juli. Der Termin fällt mit dem kirchlichen Festtag Mariä Heimsuchung zusammen. Die Frauen treffen sich an diesem Tag um 18.30 Uhr an der Piuskapelle oberhalb der Mellener Straße.

Wenig überraschend ist ein derart umfangreiches Programm nur mit einem starken Team zu stemmen. Allein beim Karneval packen 43 Frauen mit an. Und das sind längst nicht alle Aktiven. „Die Spielerinnen auf der Bühne“, sagt Angelika Schulte, „sind noch einmal eine Extragruppe.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve