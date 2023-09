Tag der offenen Ausbildung So wirbt Rickmeier in Garbeck um Fachkräfte der Zukunft

Garbeck. Rickmeier wirbt um Fachkräfte der Zukunft. Was am Tag der offenen Ausbildung am 22. September getestet werden darf.

Am Freitag, 22. September, findet zum dritten Mal der „Tag der offenen Ausbildung“ in der Ausbildungswerkstatt der Firma Rickmeier statt – von 13 bis 18 Uhr.

Rickmeiers Marketingfrau Emilie Mühling Foto: jürgen overkott / WP

„An diesem Tag laden wir alle ein, die sich für eine Ausbildung, ein Praktikum oder ein duales Studium bei Rickmeier interessieren. Unsere Ausbilder und Auszubildenden stehen für alle Fragen gerne zur Verfügung“, sagt Rickmeiers Marketing-Fachfrau Emelie Mühling. Alle Berufe können vor Ort ausprobiert werden. Wer immer schon einmal selbst an einer konventionellen oder CNC-gesteuerten Dreh- oder Fräsmaschine arbeiten wollte: Bei Rickmeier ist es möglich. Für kreative Köpfe besteht die Möglichkeit an einem CAD-Arbeitsplatz, eigene Zeichnungen von Werkstücken zu erstellen. Im Hochregallager erhalten Interessenten einen Einblick in den Beruf „Fachkraft für Lagerlogistik“. Neben Ausbildungen im technischen und logistischen Bereich werden Industriekaufleute und Betriebswirte VWA sowie Verbundstudiengänge im Maschinenbau und in Betriebswirtschaft mit den Abschlüssen Bachelor of Engineering oder Bachelor of Arts angeboten.

„Berufe zum Ausprobieren – Technik zum Anfassen“: So lautet das Motto. „Seit Jahrzehnten ist es für Rickmeier selbstverständlich, dass viel Engagement und Kreativität in die Ausbildung und die Weiterbildung der Beschäftigten investiert wird. Die hauseigene Ausbildungswerkstatt bildet Facharbeiter in unterschiedlichen Berufen aus und steht für Weitblick und Verantwortung“, heißt es.

