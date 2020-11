So wird die Realschule Balve im Internet zum Video-Star

Die Realschule Balve wird ein Video-Star. Regisseur ist Marlon Tolle. Der ehemalige Realschüler hat drei Freunde dafür gewonnen - als Schauspieler.

Viereinhalb Minuten über die Balver Realschule . Marlon Tolle hat einen Imagefilm über seine alte Schule gedreht, drei Freunde sind als Schauspieler mit dabei. Schulleiterin Nina Fröhling ist begeistert und weiß, dass das Video gerade auch in diesen Zeiten großen praktischen Nutzen hat.

Mit 16 schon Profi

Mit der Kamera in der Hand ist Marlon Tolle trotz seiner erst 16 Jahre schon ein Profi. Der Balver, so erinnert er sich, hat schon in der Grundschule erste Videos gedreht. Damals auch schon mit dabei: sein Kumpel Lennart Runte, ebenfalls 16 Jahre alt und in der Hönnestadt zuhause.

Tolles eigener Youtube-Kanal, erreichbar unter dem Namen „Warts ab!“, umfasst mittlerweile um die 30 Videos. Der Teenager zeigt dabei Einblicke in seine andere, sportliche Leidenschaft - Parcours - oder fasst Besuche in Berlin und Bremerhaven in bewegten Bildern zusammen.

Es begann am Gardasee

Im vergangenen Jahr - glücklicherweise noch vor Corona - konnten Runte und Tolle mit ihrer zehnten Klasse und Klassenlehrer Hendrik Dördelmann auf Abschlussfahrt an den Gardasee gehen. Auch von diesem Ereignis entstand ein Video als Erinnerung an die Schulzeit.

Und dann entwickelte sich auch die Idee zu einem Film über die Balver Realschule. Zwei weitere Kumpel und Klassenkameraden von Runte und Tolle, Luca Brinkschulte und Simon Meller, stiegen ebenfalls in das Projekt als Schauspieler mit ein.

Die Handlung des Films

Und das ist die Handlung des Viereinhalbminüters: Lennart Runte kommt als neuer Schüler an die Balver Realschule , kennt sich noch nicht aus, wird freundlich von Schulleiterin Nina Fröhling begrüßt. Dann führen ihn die beiden Schüler Brinkschulte und Meller durch das Gebäude. Sie zeigen ihm den Schulhof, die neue Küche, führen aber auch die technische Ausstattung mit Whiteboards und iPads vor.

Marlon findet richtigen Dreh

Gedreht wurde das alles in gut einer Handvoll Tagen rund um die Sommerferien. Die vier Jungs kamen dafür extra noch einmal an ihre alte Schule zurück. Denn kurz vorher hatten sie bereits erfolgreich den Abschluss geschafft. Marlon Tolle macht nun in Sundern eine Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer, Lennart Runte strebt am Gymnasium an der Hönne in Menden das Abitur an. Entsprechend sind auch Brinkschulte und Meller nun nicht mehr an der Balver Realschule, konnten aber zur ersten Vorführung des Films für die Presse nicht dabei sein.

Was sagt die Schulleiterin?

Schulleiterin Nina Fröhling sagt zu dem Video: „Ich bin total begeistert.“ Sie lobt die Jungs: „Ihr habt einen tollen Blick für die Einstellungen und Details.“ Und tatsächlich ist das Video durchaus professionell. Luftaufnahmen der Schule, auch selber angefertigt mit der Kamera an einer Drohne, sorgen für weitere stimmungsvolle Momente. Lehrer Hendrik Dördelmann, der den Dreh auch unterstützte, unterstreicht ebenfalls die Professionalität der Truppe.

Ein großes Drehbuch brauchte es nicht, vieles war schon beim ersten Versuch im Kasten. Nina Fröhling: „Niemand kann eine Schule besser repräsentieren als die Schülerinnen und Schüler selbst.“ Versteckte Talente entdecken, die in den regulären Unterrichtsfächern vielleicht gar nicht auffallen, sollte auch eine Aufgabe von Schule sein. Der Imagefilm ist gerade in dieser Coronazeit von hohem Nutzwert, berichtet die Schulleiterin weiter.

Infos für die nächsten Fünftklässler

Ein Infoabend für die potenziellen Neuzugänge des fünften Jahrgangs im kommenden Sommer konnte bisher noch nicht stattfinden, auch hinter dem Tag der offenen Tür Anfang 2021 steht zumindest als Präsenzveranstaltung noch ein dickes Fragezeichen. Den Film aber habe sie schon an interessierte Eltern weiterleiten können, so Fröhling.

Marlon Tolle und Lennart Runte sind gerne auf die Balver Realschule gegangen, betonen beide. Sonst hätten sie ja kaum so ein Projekt in Angriff genommen. „Ich mag es zum Beispiel, dass es eher eine kleine Schule ist“, erzählt Tolle. Seiner Leidenschaft für Videos wird er sich auch weiter widmen. Um noch mehr zu lernen, will er etwa Bekannten bei deren Drehs über die Schulter schauern. Das entsprechende Equipment aber ist wahrlich kein Schnäppchen. Dafür spart der 16-Jährige eisern, und freute sich nun umso mehr, dass die Schule ihm als Dank für seinen Einsatz zwei große Videolichter zur Ausleuchtung von Drehs schenkte. Über den Imagefilm sagen Tolle und Runte: „Das haben wir sehr gerne gemacht.“

