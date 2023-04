So wurde Höveringhausens „Bürgermeister“ verabschiedet

Höveringhausen. Thomas Busche wird dem Vorstand der Dorfgemeinschaft Höveringhausen fehlen. So viel steht fest. So emotional war seine Verabschiedung.

Eine würdige Verabschiedung ihres „Bürgermeisters“ und Pläne für Haus und Hof: So lief die Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft Höveringhausen. „Ich bin sprachlos.“ Das war alles andere als eine Floskel und die Rührung echt, als sich Thomas Busche verstohlen ein Tränchen aus dem Augenwinkel wischte. Schon im vergangenen Jahr hatte er bei der Jahreshauptversammlung den Vorsitz der Dorfgemeinschaft Höveringhausen abgegeben, jetzt bei der nächsten Zusammenkunft mit ungefähr 30 Teilnehmern im Dorfgemeinschaftshaus konnte die würdige Verabschiedung stattfinden.

Der langjährige Vorsitzende Thomas Busche (links), nun zum Bürgermeister a. D. ernannt, wurde gebührend verabschiedet. Dank galt auch seiner Gattin Annette (rechts). Foto: Alexander Lück / WP

Das übernahm Busches Nachfolger als Vorsitzender Sebastian Bertsch, der daran erinnerte, wie er selber als Zugezogener nach Höveringhausen Thomas Busche als prägend für das Dorfleben wahrnahm: „Er war immer da.“ Das Dorfgemeinschaftshaus, welches zehn Jahre alt wird, von manchem zunächst als Schnapsidee abgetan, sei auch mit Busches Tatkraft dieser Traum tatsächlich wahr geworden. Busches Verdienste für die Gemeinschaft, so Bertsch weiter: „Anpacken, Leute verbinden, Streitigkeiten ausräumen und sich auch von Misserfolgen nicht frustrieren lassen.“ Und weil er dabei auch mit anderen Ansichten immer respektvoll umgegangen sei, bleibe das ein Vorbild auch über Höveringhausen hinaus. Zu den Präsenten für Busche gehörten auch die Urkunde über die Ehrenmitgliedschaft in der Dorfgemeinschaft und ein Schild für seine neue Funktion in Höveringhausen: Bürgermeister a. D. Ein großer Dank aus Vorstand und Versammlung galt natürlich auch Busches Gattin Annette. Nicht nur sie, so betonte Thomas Busche, auch der Einsatz vieler anderer Höveringhauser und vor allem der Zusammenhalt hier habe seine Tätigkeit erst möglich gemacht.

„Bürgermeister“ Thomas Busche in Aktion: Das war 2017. Foto: mbo / WP

„Wir haben etwas worum ums viele andere beneiden“, unterstrich Sebastian Bertsch auch mit Blick auf das Dorfgemeinschaftshaus, in dem natürlich auch die Versammlung stattfand. Und dieses wird schon weiterentwickelt. Eine Vergrößerung des Küchen- und Thekenbereiches um ein paar Quadratmeter ist in vollem Gange. Ein weiteres Projekt ist so lange zurückgestellt, bis die Zusage der Leader-Förderung kommt. Denn vorher darf man nicht anfangen zu bauen, wenn man Geld haben möchte. Die Dorfgemeinschaft plant eine neue Überdachung zwischen Haus und Grillhütte und einen neuen Untergrund für selbige Stelle. Nicht nur trocken, sondern auch barrierefrei soll dieses Stück künftig nämlich sein. Der Vorstand gab sich optimistisch über die Zusage, erklärte auf Nachfrage aber auch, den Bau im schlimmsten Fall alleine stemmen zu können.

Der Familientag am 5. August soll dieses Jahr anlässlich des zehnten Geburtstages vom Dorfgemeinschaftshaus noch etwas größer gefeiert werden als üblich. Und für die Vorweihnachtszeit gibt es die erste Idee für einen Adventskalender für Kinder, jeden Tag an einem anderen Haus im Ort, mit kleinen Überraschungen für den Nachwuchs. „Damit wir alle noch mehr zusammenwachsen“, erklärte Sebastian Bertsch die Idee. Ob die Kinder für die Überraschung noch vorher etwas tun müssen, kam die augenzwinkernde Frage aus der Versammlung. Den Hof fegen war als Antwort vielleicht nicht so ernst gemeint, ein Weihnachtslied singen vielleicht schon mehr. Noch aber ist Zeit bis Advent. Langweilig wird es bis dahin in Höveringhausen sicher nicht werden.

GARBECKS GROSSES JUBILÄUM

Da das Dorf ja zu Garbeck gehört, wird sich die Dorfgemeinschaft 2024 natürlich auch an der 850-Jahr-Feier Garbecks beteiligen. Vorstandsmitglied Katharina Busche berichtete von den aktuellen Planungen aus den Arbeitskreisen und dem Garbecker Ortsausschuss. „Wir haben uns viel vorgenommen und erwarten mehrere Tausend Gäste.“ Geplant ist die Sause vom 30. August bis 1. September 2024. Zur Informationsveranstaltung über den aktuellen Stand lud Busche alle Höveringhauser zur Bürgerversammlung in die Garbecker Schützenhalle am SonntagnachmitTag des 7. Mai ein.

