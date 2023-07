Polizei in Balve

Kriminalität Softair-Waffe: Jugendlicher an Balver Hallenbad verletzt

Balve. Ein Streit unter Jugendlichen eskaliert am Hallenbad in Balve. Eine Softwaffe wird gezückt. Wie die Geschichte weitergeht.

Hinter dem Hallenbad In der Murmke ist es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Das geht aus einer Polizei-Meldung vom Freitag hervor.

Bei dem offenbar verabredeten Treffen gerieten ein 16-jähriger und ein 18-jähriger Balver auf der einen Seite und vier Neuenrader im Alter von 16, 17, 18 und 20 Jahren auf der anderen in Konflikt, wie Polizeisprecher Lorenz Schlotmann mitteilte. Im Verlauf einer anschließenden Schlägerei zog demnach der 17-jährige Neuenrader eine Softair-Pistole und verletzte damit die beiden Balver leicht. Die vier Neuenrader flüchteten im Anschluss von der Tatörtlichkeit. Sie konnten im Rahmen der Ermittlungen durch die Polizei identifiziert und angetroffen werden. Die Softair-Waffe wurde sichergestellt. Der 16-jährige Balver kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Hintergrund des Treffens sind offenbar Streitigkeiten in den sozialen Medien.

In Balve gibt es einen Runden Tisch von städtischem Ordnungsamt, Kreisjugendamt, Polizei und Schulen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Probleme mit jungen Leuten zu beseitigen. Als Mittel der Wahl gilt mehr offene Jugendarbeit. In jüngerer Vergangenheit gab es viele Fälle von Drogen- und Medikamentenmissbrauch. Auch Vandalismus, Mobbing und Gewalt unter jungen Leuten sind Thema.

