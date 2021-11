Sokola.de: Langenholthausen freut sich schon auf Sonnenuhr

Wintertreff in der Sokola.de in Langenholthausen: Der Vorstand des Trägervereins präsentiert Motive für die Sonnenuhr.

Langenholthausen. Der Wintertreff in Langenholthausens Sokola.de war gut besucht. Worauf sich das ganze Dorf jetzt schon freut.

Beim Wintertreff der Sokola.de in Langenholthausen wurden die ersten Weihnachtsgefühle erweckt. Der Geruch von heißem Glühwein, Punsch und frischen Brezeln lockte zahlreiche Langenholthausener an.

Dazu wurden kalte Getränke, Bratwürtchen und typisch winterliche Gebäcke angeboten. Für das gemütliche Ambiente sorgten die wärmenden Feuertrommeln und bunten Lichterketten. Gefeiert wurde, aufgrund des zwischenzeitlichen Regens, im überdachten Außenbereich.

Wintertreff in der Sokola.de in Langenholthausen:gut besucht. Foto: Antonia Mertens / WP

Die Idee der Veranstaltung wurde bereits im vorigen Jahr geäußert. „Da wir in Langenholthausen keinen Weihnachtsmarkt veranstalten, wollten wirtrotzdem ein winterliches Beisammensein veranstalten“, erklärt Robin Vorsmann, Geschäftsführer der Sokola.de. Aufgrund der Coronabeschränkungen im vergangenen Winter musste der Wintertreff jedoch auf dieses Jahr verschoben werden. Schon zu früher Uhrzeitfüllen die vielen Besucherinnen und Besucher die Unterdachung. Michael Grote, ebenfalls Geschäftsführer, weiß: „Die Leute kommen spontan vorbei.“ Wie erwartet kamen die meisten Besucherinnen und Besucher aus Langenholthausen, was am Veranstaltungsort zu liegen scheint.

Die Sokola.de gilt als Bezugspunkt des Dorfes, so Vorsmann. Für die Fertigstellung der Renovierung fehlt nun lediglich die Wiederanbringung der Sonnenuhr. Mit neuem Design wird die alte Sonnenuhr wieder an das Gebäude angebracht. Die Gestaltung der Motive und die Anbringung wurden durch den Heimatcheck finanziert. Die Motive, die die Uhr schmücken werden, wurden ebenfalls beim Wintertreff vorgestellt.

Darauf werden das Logo der Sokola.de, das Dorfwappen, die alten Schulgebäude aus den Jahren 1861 und 1914 und das Generationenhaus zu sehen sein. Letzteres symbolisiert unter anderem die Barrierefreiheit des Gebäudes.

Die Bilder der alten Schulgebäude wurden von Volker Tandler aus Garbeck gestaltet. „Wir sind auf ihn aufmerksam geworden, weil er für dieBühnendekoration beim Festival der Liebe zuständig ist“, berichtet Guido Grote, Mitglied des Beirats der Sokola.de. Die Bedeutsamkeit der Sonnenuhr ist auch daran zu erkennen, dass sie sogar im Logo der Sokola.de wiederzufinden ist. Die Bilder werden rundum die Sonnenuhr angebracht.

Nikolausfeier im Lesecafé

Zudem kündigt Elisabeth Latzer vom Lese-Café eine weitere Veranstaltung an. „Wir laden herzlich zum Nikolausfeier im Lese-Café ein“, freut sie sich schon. Diese findet am Mittwoch, 8. Dezember, ab 15 Uhr statt.

Michael Grote verspricht verschiedenste Überraschungen für jedermann und jederfrau und freut sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

