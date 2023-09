Sokola.de: Repair-Café bietet Apfelsaft-Kartons

Langenholthausen. Regionaler Apfelsaft im Karton: Der Verein „Hönnetal im Wandel“ bietet ihn an. Alle Infos hier.

Am Samstag, 30. September, findet erneut das Repair-Café in der Sokola.de in Lan-genholthausen statt. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr können defekte Geräte zur Kontrolle oder Reparatur abgegeben werden. Der Verein „Hönnetal im Wandel“ organisiert diesen einmal im Monat stattfindenden Event. Dabei bietet das Team neben Kaffee noch Waffeln an. Zudem können alte Samensorten, Wildblumensamen und heimischer Apfelsaft in Fünf-Liter-Kartons erworben werden.

