Sokola.de: So clever nutzt Verein Corona-Pause

Langenholthausen. Der Trägerverein des Bürgerzentrums Sokola.de in Langenholthausen hat die Corona-Zeit genutzt. Die Einrichtung wurde weiter ausgebaut. Inzwischen werden die Räume der ehemaligen Grundschule noch intensiver genutzt als ohnehin. Vereinssprecher Robin Vorsmann gibt einen Überblick.

Die Eröffnung

Klön- und Lesecafé in der Sokola.de, Balve-Langenholthausen: Organisatoren Elisabeth Latzer und Johannes Schwartepaul drücken noch einmal die Schulbank. Foto: jürgen overkott / wp

Neuer Termin für die Eröffnung: 21. August 2021: Vorsmann: „Den 8. Mai hatten wir uns ganz dick und rot unterstrichen im Kalender vorgemerkt! An diesem Tag sollte nun endlich unsere lang ersehnte offizielle Einweihung stattfinden. Bereits im vergangenen Jahr haben wir sie aufgrund der Corona-Pandemie verschoben und im Frühjahr 2020 konnte sich noch keiner vorstellen, dass diese Pandemie über einen solchen Zeitraum unser Leben bestimmen wird und somit auch noch in 2021 weiter Auswirkungen hat. Auch in diesem Jahr sind Veranstaltungen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wieder möglich. Wir hoffen, dass wir unsere Einweihung in einem würdigen Rahmen in diesem Jahr noch feiern können.“ Art und Weise sind noch offen.

Das schnelle Netz

Seit kurzem verfügt die Sokola.de über eine noch schnellere Internetleitung. Das Wlan-Netz wurde verbessert, sodass nun eine Geschwindigkeit von 50 MBit/Sekunde zur Verfügung steht. Darüber hinaus werden auch die kabelgebundenen Anschlüsse weiter ausgebaut und angeschlossen. Die Sokola.de hat die Junge Kirche bei ihrem Projekt in der Fastenzeit bereits mit der schnelleren Internetleitung unterstützen können und so das Streaming der Gottesdienste aus Langenholthausens Kirche ermöglicht.

Der WBV

Der Wasserbeschaffungsverband (WBV) Langenholthausen hat neue Räumlichkeiten bezogen. Nachdem sich abzeichnete, dass der Langenholthauser Unternehmer Ralf Bigell seine Firma gerne räumlich innerhalb des Gebäudes erweitern wollte, fand sich schnell eine unkomplizierte Lösung. Nach kurzer Abstimmung und mit viel tatkräftiger Unterstützung durch Friedel Latzer, der kurzerhand eine neue Wand einzog, um neue Räumlichkeiten zu schaffen, konnte der Wasserbeschaffungsverband den neuen hellen und geräumigen Raum im Erdgeschoss beziehen. WBV-Chef Paul-Martin Perschke freut sich, seine Besucher bald in einem schönen Ambiente empfangen zu können.

Die Firma ProHealth24

Gesundheitspädagoge Ralf Bigell (links) ist seit sieben Jahren in Langenholthausen. Inzwischen hat sein Unternehmen in der Sokola.de räumlich vergrößert. Foto: Uta Baumeister / WP

Ralf Bigell konnte die Räumlichkeiten für sein Unternehmen Prohealth24 in der SoKoLa.de erweitern. Die Firma ist inzwischen seit sieben Jahren in Langenholthausen zu finden. „Zu unseren Schwerpunkten der Arbeit gehört das BGM: Betriebliches Gesundheitsmanagement“, erklärte Bigell. „Zu unserer Arbeit gehört auch das Persönliche Gesundheitsmanagement, welches wir auch für Privatpersonen anbieten.“ Mehr noch: „Nach intensiver Vorbereitung, hoher Nachfrage und dem Aufbau von geschultem Personal, bieten wir ab sofort eine mobile Seniorenbetreuung im Raum Balve und Umgebung an.“

Das Lesecafé

Seit 2017 gibt es bereits das Klön- und Lesecafé. Vorsmann: „Mittlerweite eine echte Instanz, die sich herumgesprochen hat.“ Ein Grund dafür ist der Geruch der frischen Waffeln von Elisabeth Latzer; er lockt in die Sokola.de. Der feste Raum, der mittlerweile sehr gemütlich eingerichtet ist und über ein gut bestücktes Bücherregal sowie eine kleine Küchenzeile verfügt, ist mittlerweile beliebte Heimat für die Café-Besucher geworden.

Die Hinweisschilder

Um den vielen Besuchern der Sokola.de die Nutzung zu vereinfachen, wurden vor Ostern neue Hinweisschilder mit Wegweisern zu unseren verschiedenen Raumangeboten angebracht. „Gleichzeitig haben wir vom Arbeitskreis im Umfeld der Sokola.de einen Frühjahrsputz durchgeführt und somit das Gelände ringsherum wieder in einen sauberen Zustand gebracht“, fügte Vorsmann hinzu.

Die Heizung

Als letzten Renovierungspunkt steht die Erneuerung der Heizungsanlage an. Noch einmal Vorsmann; „Der Förderantrag ist bereits bewilligt und derzeit laufen die Detailplanungen für die optimale Umrüstung von Öl auf eine Gas-Hybridheizung in Verbindung mit einer Pelletheizungsanlage, die uns eine zukunftsweisende Beheizung unseres Gebäudes ermöglicht.“