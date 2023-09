Sokola.de: WP-Büchertalk mit den fantastischen Vier

Bücherei-Chefin Steffie Friske wirbt für Balves Sommer-Lese-Club. Beim Büchertalk der WP in der Sokola.de spricht sie über Lieblingsbücher.

Langenholthausen. Der WP-Büchertalk in Langenholthausens Sokola.de naht. Mit dabei sind die fantastischen Vier. Alle haben einen Bezug zur Region.

Die Westfalenpost bittet am kommenden Mittwoch, 27. September, 19 Uhr, zum Bücher-Talk in die Sokola.de in Langenholthausen. Gäste sind die fantastischen Vier: das Autoren-Trio Marc Friedrich, Anja Grevener und Lisa Keil sowie Balves Bücherei-Leiterin Steffie Friske. Moderiert wird der unterhaltsame Abend von WP-Redakteur Jürgen Overkott.

Anja Grevener, Autorin, ist Gast beim WP-Büchertalk in der Sokola.de. Foto: Anja Grevener

Alle drei Autorinnen und Autoren sind in der Region verwurzelt. Anja Grevener kommt aus Böingsen; Verwandtschaft lebt in Garbeck. Ihr Buch „Sündenbock“, gerade im Woll-Verlag wiederveröffentlicht, blättert ein dunkles Kapitel der Balver Stadtgeschichte auf: die Zeit der Hexenverfolgung.

Tierärztin Lisa Keil aus Lendringsen schreibt Bestseller. Eine wichtige Inspiration war die Scheunenparty in Eisborn. Foto: Sophie Becker / WP

Die Lendringser Tierärztin Lisa Keil hat sich von Eisborns Kult-Event Scheunenparty zu einer romantischen Trilogie inspirieren lassen.

Marc Friedrich kennt das Hönnetal aus seiner Zeit als WP-Redakteur in Menden. Er verbindet in einem Krimi den Zeitgeist der Millenniumsjahre mit dem Leben von Jugendlichen auf dem Land.

Marc Friedrich, Autor, ist Gast beim WP-Büchertalk in der Sokola.de. Foto: Marc Friedrich

Steffie Friske spricht über den Wandel ihrer Bücherei zu einem modernen Medienhaus.

Eintritt: fünf Euro. Getränke frei. Es gibt nur eine Abendkasse. Einlass ab 18.30 Uhr.

