Solarpark Mellen: Darum sorgt Ratsabstimmung für Erheiterung

Balve/Mellen. Der Rat ebnet Mellens Solarpark den Weg - erwartungsgemäß. Die Abstimmung indes war kurios.

Der Rat hat den Weg für die geplante Errichtung eines Solarparks in Mellen freigemacht – erwartungsgemäß. Kurios indes waren, wie bereits im Ratsausschuss USB, Umstände der Abstimmung.

Änderung des Flächennutzungsplanes und gleichzeitige Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 53 „Photovoltaikanlage Mellen“ gingen einstimmig ohne Enthaltung durch, ebenso Annahme der Entwurfsplanung und Beschluss des Beteiligungsverfahrens. Was, bitte, war kurios? Ein guter Teil der Ratsmitglieder war nicht stimmberechtigt. Die Ratsherren Dirk Falkenbach, Hubert Flöper, Lorenz Schnadt, Alexander Schulte, Daniel Schulze Tertilt, Christoph Schäfer, Míchael Volmer und Theodor Willmes erklärten sich für befangen. Kurzum: Sie sind Mitglieder der Dorfenergiegenossenschaft Mellen. Die große Zahl an befangenen Ratsmitgliedern und das Abstimmungsritual sorgten im Ratssaal für Erheiterung. Der Rest war Routine. Der Rat nahm den Entwurf zur Flächennutzungsplanänderung plus Umweltbericht nebst artenschutzrechtlichem Fachbeitrag zur Kenntnis. Dasselbe galt für den Planentwurf zum Bebauungsplan. Der Rat beauftragte die Verwaltung, die Beteiligung der Öffentlichkeit inklusive Behörden und sonstiger Träger zu organisieren.

