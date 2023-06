Sommer-Lese-Club Balve: So lockt Steffie Friske Bücherwürmer

Balve. Der Sommer-Lese-Club der Stadtbücherei startet. Als Preis für das Lesen von mindestens drei Büchern winkt ein toller Nachmittag am See: Es geht zum Bogenschießen, Spielen und Nudeln essen ins „Woohoo“, dem Erlebnis- und Freizeitzentrum am Sorpesee. Möglich macht dies Unterstützung der Sparkasse.

Bücherei-Chefin Steffie Friske wirbt für Balves Sommer-Lese-Club. Foto: jürgen overkott / WP

So winkt als Belohnung für die erfolgreiche Teilnahme ein Sommertag voller Aktion und Genuss. Dafür sind Familien, Freunde oder Einzelleser aufgefordert, sich online über balve.de für den SLC 2023 anzumelden. Wie üblich ist die Herausforderung im Kern, mindestens drei Bücher einzeln oder gemeinsam zu lesen.

Dabei führen viele Wege zum Ziel. Teilnahme ist möglich als Familie oder Gruppe – dann muss die Mannschaft es insgesamt auf mindestens drei Bücher bringen, wobei jeder Teilnehmer mindestens einen Stempel zum Erfolg beitragen muss. Oder man versucht sich traditionell als Einzelleser, dann muss man die drei Stempel alleine einsammeln. Seinen Lesefleiß dokumentieren kann man entweder in einem Papier-Logbuch oder im Online-Logbuch. Die Zugangsdaten dazu gibt es in der Bücherei, wenn die ersten Bücher abgeholt werden.

Für den SLC darf auf den Gesamtbestand der Bücherei zurückgegriffen werden, es gibt allerdings auch exklusiv für SLC-Leser brandneue Kinder- und Jugendbücher.

„Lesen macht fit und schön“ – so lautet das SLC-Motto. Das Begleitprogramm, für das es auch Stempel gibt, dreht sich um Sport und Entspannung: Am Donnerstag, 29.Juni, zeigt das Team der Adler-Apotheke, wie man Pflegeprodukte selbst herstellt. Am Dienstag, 4. Juli, werden mit der Arche Noah schwimmfähige Katamarane gebaut. Am Dienstag, 11. Juli, wird per iPad ein individueller Wellness-Fahrplan erstellt. Das Papier-Logbuch kann bei einem Workshop am Montag, 10. Juli, verschönert werden (Preis fürs schönste Logbuch nicht vergessen!). Eine Lese-Wanderung ab Luisenhütte ist am Dienstag, 18. Juli, geplant. Großes Glück mit kleinen Ponys in Langenholthausen bei „Ponyglück“ von Isa Maas steht am Dienstag, 1. August, an.



