Sommer-Lese-Club bietet spannende Angebote in den Ferien

Balve. Sommer-Lese-Club ganz anders: Die Stadtbücherei geht kreativ mit den Corona-Regeln um. Der Spaß kann bald beginnen.

Lesen und Corona-Zeit – das passt einfach perfekt zusammen. So jedenfalls sieht es Balves Bücherei-leiterin Steffie Friske. Der Sommer-Lese-Club in der Balver Bücherei hat sich auf Corona eingestellt. Die Abschlussparty entfällt. Spannende Angebote indes bleiben.

Bücher-Fan Lennart Schmoll Foto: Juergen Overkott / WP

Das Online-Logbuch für gelesene Bücher wird auch erneut neben dem gewohnten Papier-Logbuch angeboten, die Anmeldung ist solo oder im Team möglich. Stempel gibt es wieder für fast alle Medien, die in der Bücherei angeboten werden. „Allerdings würden wir schon gern mindestens ein klassisches Buch pro Teammitglied auf der Liste sehen“, wünscht sich Büchereileiterin Friske von den Teilnehmern.

Stempel gibt es aber auch für Veranstaltungen. Sie sehen aber anders aus als sonst. Statt größeren Treffen in der Bücherei wird es vier Leihkisten für Zuhause-Projekte geben. Die „Mach-mal-Boxen“ werden zu vier Themen angeboten: Garten, Draußen, Backen und Monster. „Die Boxen können jeweils eine Woche ausgeliehen werden.“ Die Teilnehmer werden ausdrücklich gebeten, ihre Ergebnisse in Form von Fotos für den Bücherei-Instagram-Account zu dokumentieren. Für jedes Foto der kreativen Ergebnisse gibt es natürlich einen Stempel ins Logbuch.

Wer lieber in der Bücherei aktiv werden will, kann die „Zukunftswerkstatt“ buchen. Das ist jeden Vormittag in den Ferien möglich und richtet sich an Grundschüler bis zur 6. Klasse. Eine Zukunftswerkstatt setzt auf Lego zum Programmieren mit Lego Education, die andere auf Physik und monsterstarke Apps. „Beide Werkstätten zielen darauf ab, Berührungsängste mit den Naturwissenschaften abzubauen und die Hirnzellen auch in den Ferien in Schwung zu halten.“

Ergänzt wird das Programm um wöchentliche Herausforderungen auf Instagram. Auch die beliebten Green-Screen-Shootings sind vormittags für alle Altersgruppen zu buchen.

Anmeldungen im Netz

Logopädin Sarah Pütz schätzt das Bücher-Angebot der Stadt-Bibliothek. Foto: Jürgen Overkott / WP

Das letzte neue Veranstaltungsformat der Bücherei ist ein Escape-Room. Er eignet sich für Schüler ab der vierten Klasse. Hier müssen die Gruppen vormittags Rätsel lösen, um sich aus der Bücherei zu befreien und rechtzeitig den Ferienflieger nach Hawaii zu erwischen.

Anmeldungen sind online möglich (www.balve.de) – vom 22. Juni bis zum Ferienende.