Sommer, Sonne, Sieger: Leistung trifft Spaß bei Burgberglauf

Strahlende Mienen im Sport-Pulk: Perfektes Spätsommerwetter macht den 22. Burgberglauf am Sonntagvormittag rund um Mellen zum Vergnügen – trotz oder gerade wegen eines neuen, herausfordernden Kurses. Strahlende Mienen beim Veranstalter RW Mellen und beim Medienpartner Westfalenpost: Die 100-Teilnehmer-Marke wird geknackt. Allein 47 Kinder sind im Starterfeld. Das ist Rekord.

Es geht um Leistung. Thomas Camminady schruppt die 10 Kilometer auf anspruchsvollem Gelände in 42:32 Minuten herunter. Der berüchtigte Bollenberg steht am Anfang der Runde, und der Burgberg am Ende quält das Feld mit einer langgezogenen Steigung. Thomas Bianga belegt Platz 2 auf der Langstrecke. Er braucht 43:20 Minuten, Dominik Borghoff 44: 22 Minuten.

Nicole Voß hat bei den Damen auf dem 10-Kilometer-Kurs buchstäblich die Nase vorn – mit 1:02:50 Stunde. Celina Wahrburg sitzt ihr im Namen. Sie hat nur zwei Sekündchen mehr auf der Uhr. Anne Pauli braucht nur drei Sekunden mehr als die Siegerin.

André Kraus überrascht

Auf der Kurzstrecke über fünf Kilometer gibt’s eine Überraschung. Dirk Große verbucht den Sieg mit 20:29 Minuten. André Kraus, Seriensieger auf der großen Runde, hat sich kurzfristig für die kleine Variante entschieden: die Wade! Noch kurz vor der Start sagt der Athlet der WP: „Ich weiß nicht, ob ich überhaupt laufen kann.“ Er kann: Ihm bleibt mit 20:32 Minuten Platz 2. Der Oeventroper sieht’s als aktive Erholung. Den dritten Platz sichert sich Markus Tenambergen mit 22:56 Minuten. Und die Damen?

Alva Lindvogt saust in 26:26 Minuten über den kleinen Rundkurs, gefolgt von Sandra Schmidt (35:39 Minuten) und Daniela Schneider (36:09 Minuten).

Beim Walken der Männer ist der Erste auch der Letzte: Tim Ramthom. Bei den Damen machen in dieser Disziplin Ulga und Katharina Bernau sowie Sabine Klippert den Wettbewerb unter sich aus.

Bei den Nordic Walkern heißen die ersten Drei Burkhard Unkel, Klaus Hagedorn und Helmut Rath. Melanie Cronauge macht bei den Damen das Rennen – vor Kathrin Stederoth-Simon und Eva Coerschulte.

Die Altersklasse des Kinderlaufs 11 bis 13 gewinnt Theo Cordes vor Erik Schennetten und Tom Cronauge. Das schnellste Mädchen der Altersklasse ist Luisa Hammerschmidt vor Sina Hoffmann und Monika Grünwald. Die Altersklasse 8 bis 10 dominiert Conrad Cordes. Luis Klewer und Hugo Kleine folgen. Annabel Werny siegt beim Mädchenrennen in der Altersklasse – vor Jette Katharina Stederoth und Emma Hermanns. Auch Minis unter 7 gehen an den Start. Hannes und Julius Kimm machen den Wettbewerb unter sich aus. Carlo Grote wird Dritter. Tomma Hepping holt sich Platz 1 bei den Mädchen. Ebenfalls auf dem Treppchen stehen Mia Hermanns und Mariella Schmidt.

Wie kam der neue Kurs an? André Kraus ist hin und weg. Dieser Eindruck wird geteilt.

Hinter der Veranstaltung stehen jede Menge Organisatoren – jenseits des sportlichen Leiters Otmar Hermanns und des Vorsitzenden Björn Freiburg. Tim Schakeit, Markus Köster und Bernd Dittrich organisieren das Datencenter – von der Anmeldung bis zur Urkunde. Lan-genholthausens Torwart-Legende Uwe Beukert sichert die Strecke im Golddorf. Frank Schulte, sein Sohn Moritz und Dietmar Schulte sowie Thomas Schneider sichern das Feld auf den beiden Strecken auf Fahrrädern. Und das ist ein kleiner Team der 25-köpfigen Helferschar.

Gern angenommen wird auch die Hilfe von Björn Freiburgs Massage-Service. Der Podologe hat seine Mitarbeiterinnen Christina und Billi für einen Einsatz im Golddorf gewinnen können. Läufer wie Detlef Angermann zeigen sich dankbar für die Lockerungsübungen. Möglich hat sie die Sparkasse gemacht. Überhaupt hat RW Mellen weitere Sponsoren gewonnen: Elektro Gössel, Provinzial Terbrüggen, Farben Nitsche und Trockenbau Schäfer & Reck. RW Mellen hofft, dass im nächsten Jahr mindestens genauso viele Teilnehmer und Helfer dabei sind – und Sponsoren.

STAR WARS ALS UNTERMALUNG

Der Burgberglauf musste sich um Musikuntermalung keine Gedanken machen. Im nahen Schützenheim hatte sich der Musikverein um Dirigent Philipp Cramer samt Unterstützung von weiteren Musikerinnen und Musikern einquartiert – zu einer großen Probe vor der Filmmusik-Gala am 23. September in der Balver Höhle.





So wurde der Burgberglauf zum Ende der Veranstaltung passend beschallt – mit der „Star Wars“-Suite.

