Sommerferien: Kolping Garbeck reist ins Mittelalter

Zeitreisen ins Mittelalter sind beliebt – wie rund um die Luisenhütte in Wocklum. Im Sommer bietet Kolping Garbeck eine ähnliche Aktionswoche für Kinder an.

Garbeck. Ferienspaß in Garbeck. Kolping hat sich etwas einfallen lassen. Was geht, wie es geht, was es kostet.

Nach Ostern schon an die Sommerferien denken: Bald beginnt die Anmeldung für die Ferienspiele der Garbecker Kolpingsfamilie. Endlich kann der Ferienspaß im Dorf nach langer Corona-Zwangspause wieder stattfinden. Teilnehmende Kinder reisen dieses Mal einige Jahrhunderte zurück.

„Mittelalterliches Spektakulum“ ist nämlich der Ferienspaß in der ersten kompletten Woche der Sommerferien überschrieben, genauer von Montag, 26. Juni, bis Samstag, 1. Juli. Abenteuer mit Rittern und Burgfräuleins warten dann, zwei spannende Ausflüge und zum Abschluss auf den letzten Tag eine gemeinsame Übernachtung im Garbecker Jugendheim.

Mehr lässt sich die Kolpingsfamilie Garbeck als Veranstalter zum Programm noch nicht entlocken.

Aber die genauen Uhrzeiten der Aktionen stehen schon fest: Am Montag von zehn bis 17 Uhr, am Dienstag von neun bis 17 Uhr, am Mittwoch von 14 bis 17 Uhr, am Donnerstag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr (Tagesausflug), und am Freitag geht es um 17 Uhr los.

Die Teilnehmerschar übernachtet im Jugendheim, und die Eltern können ihre Kinder dann am Samstag um elf Uhr wieder in Empfang nehmen.

Angesprochen sind alle Mädchen und Jungen, die nach den Sommerferien in die Schule, kommen und nicht älter als zwölf Jahre alt sind.

Die Kosten für die Ferienspiele betragen 35 Euro, wobei es für ein Geschwisterkind fünf Euro Rabatt gibt. Für den Tagesausflug fallen für Bus und Eintritt weitere 35 Euro an. Achtung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, und deshalb könnte es sich für interessierte Eltern und Kinder lohnen, schnell zu sein mit der Anmeldung.

Anmeldestart ist wichtig

Die Anmeldung startet am Montag, 17. April, 18 Uhr, Schulbeginn nach den Osterferien, per Mail: ferienspielegarbeck@gmx.de. Die Garbecker Kolpingsfamilie weist darauf hin, dass alle schon früher eingegangenen Anmeldungen nicht berücksichtigt werden können. Nötig sind bei der Meldung neben dem Namen des Kindes auch Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer und die T-Shirt-Größe.

