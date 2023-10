Sondersitzung: MGV „Amicitia“ Garbeck stellt sich neu auf

Feine Harmonien: Der MGV „Amicitia“ Garbeck singt am 1. Mai in der Dorfmitte.

Garbeck. Der MGV „Amicitia“ Garbeck will ein neues Kapitel aufschlagen. Dazu gibt es in Kürze einen Termin. Und das ist geplant.

Der MGV „Amicitia“ Garbeck bittet seine Mitglieder zu einer außerordentlichen Sitzung. Wie der Vereinsvorsitzende Ludger Schulte-Fabry mitteilte, findet die Versammlung am Dienstag, 7. November, um 19 Uhr im Wirtshaus Syré statt. Es geht im Kern um eine „umfassende Änderung und Neufassung der Satzung“, wie es in der Einladung heißt. Der Chor beabsichtigt die Beantragung der Rechtsfähigkeit und die Eintragung ins Vereinsregister. Außerdem geht es in der Sitzung des Chors um „Verschiedenes“. Erfahrungsgemäß kann dieser Tagungsordnungspunkt Überraschungen bergen.

