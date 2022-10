Sonnenenergie in Mellen: Infoabend am 27. Oktober

Menden. Mellen will Sonnenstrom produzieren - in Eigenregie. Am 27. Oktober will die neue Dorfenergiegenossenschaft ihr Konzept vorstellen.

Das Mellener Genossenschaftsmodell zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen nimmt Gestalt an. Am Donnerstag, 27. Oktober, 19 Uhr, werden im Speiseraum der Mellener Schützenhalle Einzelheiten vorgestellt. Das teilten Johanna Rüth, Wilfried Köster und Jürgen Schneider im Namen der Dorfenergiegenossenschaft Mellen eG mit.

Seit Anfang dieses Jahres ist das Golddorf bei der Entwicklung von Ideen und Konzepten für eine höhere Energieunabhängigkeit „nicht mehr zu stoppen“, wie es heißt. Fakt ist: Bereits bei dem Talk im Landmarkt zum Thema „Nachhaltigkeit im Dorf“ wurde klar, wie hoch das Interesse an nachhaltigen Lösungen ist, die zur Unabhängigkeit von Strom aus fossilen Quellen beitragen. Erste Ideen dieses Abends wurden seitdem in einer Projektgruppe weiterentwickelt und vorangetrieben. Mittlerweile ist aus Ideen ein Konzept geworden, und aus der Projektgruppe die Dorfenergiegenossenschaft Mellen eG. „Als eingetragene Genossenschaft möchten wir zunächst eine Solaranlage in Mellen auf dem Gelände des Wasserbeschaffungsverbands Mellen (Quellwiese) errichten“, heißt es. Sie soll auf den gesamten zwei Hektar Fläche aufgebaut werden und eine Anlagengröße von 2,4 MWp erreichen. Der lokal erzeugte Strom soll „auch möglichst lokal angeboten werden und Wertschöpfung direkt vor Ort erzeugen“. „Wir möchten uns als Dorfenergiegenossenschaft Mellen bei Ihnen vorstellen und unser Vorhaben, unsere Pläne und unser Genossenschaftsmodell präsentieren“, heißt es weiter.

Die Dorfenergiegenossenschaft Mellen ist auch beim Martinsmarkt in Mellen am 6. November ansprechbar – an einem Infostand.

