Sonntag in Mellen: Burgberglauf wird bunter Event

Mellen. Der Burgberglauf in Mellen wird ein bunter Event – nicht nur wegen der vielfarbigen Trikot. Das Angebot richtet sich an Kinder.

Der Burgberglauf in Mellen am Sonntag, 3. September, ist mit einem bunten Rahmenprogramm verbunden. Veranstalter RW Mellen bietet ein Kinderschminken an. Einschreiben ist am Wettkampftag ab 9.30 Uhr möglich. 10.15 Uhr starten die Wettbewerbe Walking, Nordic Walking sowie Kinder- und Jugendläufe. Um 11 Uhr startet der Lauf der Erwachsenen über fünf oder zehn Kilometer. Vorsitzender Björn Freiburg hat Massage organisiert. Der hauptberufliche Podologe und sein Team sind vor Ort. Die Sparkasse sponsert ihren Einsatz. Die Westfalenpost präsentiert den Event.

