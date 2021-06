Sorpe: Drama um 83-jährigen E-Biker

Balve/Amecke. Per Heli musste ein 83-jähriger E-Biker ins Krankenhaus. Er war zuvor an der Sorpe mit dem Auto eines Balvers kollidiert. Was war passiert?

Ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer ist auf der Amecker Straße in Amecke am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach war der E-Biker gegen 17 Uhr unterwegs. Kurz nach der Einmündung Höpkeweg wollte er von der linken auf die rechte Fahrbahnseite wechseln. Hierbei prallte er mit dem Wagen eines 49-jährigen Mannes aus Balve zusammen. Der Senior stürzte schwere und wurde in eine Spezialklinik geflogen.

