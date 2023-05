Sorpe-Piste, Mellener Straße: Bauprojekte bis Juni fertig

Balve/Lüdenscheid/Sundern. Gute Nachricht, schlechte Nachricht: Der Kreis berichtete über zwei Straßenbauprojekte im Balver Stadtgebiet. Eine Mitteilung ist blamabel.

Der kreisstraßenbegleitende Radweg an der K 34 zwischen Balve-Mellen und Sundern wird Mitte Juni fertig sein. Das berichtete Carsten Glänzel, beim Regiebetrieb Gebäudemanagement für die Kreisstraßen zuständig, im Bau- und Straßenausschuss. Zudem äußerte er sich zu Balves Ewigkeitsbaustelle Mellener Straße.

Der Reihe nach. Das 2,9-Millionen-Euro-Projekt Radweg wird zu 95 Prozent vom Bund und vom Land NRW

Erster Spatenstich aller Beteiligten von Märkischem Kreis, Hochsauerlandkreis, der Städte Balve und Sundern und beteiligter Firmen. Foto: Alexander Lück / WP

gefördert, wie Kreis-Sprecher Alexander Bange zusammenfasste. Im Juli 2022 wurde der Spatenstich für den neuen Radweg entlang der Kreisstraße 34 hinter Mellen bis zum Restaurant „Meilenweit“ in Sundern gesetzt. Seinerzeit sprachen die Verantwortlichen des Kreises davon, dass eine Fertigstellung „im Idealfall“ im Juni 2023 möglich sei. Dieser Idealfall tritt ein. Das berichtete Carsten Glänzel. Er ist beim Regiebetrieb Gebäudemanagement des Märkischen Kreises für die Kreisstraßen zuständig. Er lobte die „hervorragende Zusammenarbeit“ mit dem Straßenbauunternehmen Hilgenroth aus Sundern, das den Zuschlag für den Bau des Radweges erhalten hatte.

Der Wunsch nach einer Radnetzanbindung von Balve zur Sorpesee-Talsperre besteht schon lange. 2018 starteten die konkreten Planungen. Die Ausschreibung dieses kreisübergreifenden Projektes des Märkischen Kreises, der Städte Balve und Sundern sowie des Hochsauerlandkreises erfolgte Anfang des Jahres 2022.

Landrat Marco Voge lobte bereits im Vorjahr die enge und konstruktive Abstimmung mit der Stadt Balve, der Stadt Sundern und dem Hochsauerlandkreis. „Nun schaffen wir endlich die Verbindung über die Kreisgrenze hinweg zur Sorpe. Das ist toll für die Menschen in der Region, aber auch spannend für den Tourismus.“„Ein großartiges Prestigeprojekt“, erklärte auch Carsten Glänzel im Ausschuss, der im Kreishaus in Altena tagte.

Die Zahlen sind laut Bange beeindruckend: In dem etwa 1,5 Kilometer langen Bereich erfolgte ein Erdaushub von insgesamt 16.000 Kubikmetern. Zudem wurde eine große Stützwand errichtet, 120 Meter lang und maximal 5,30 Meter hoch. Die asphaltierte Oberfläche wird am Ende der Baumaßnahme etwa 2,50 Meter breit sein. Die noch zu erledigenden Arbeiten sollen ebenso zügig vonstattengehen: Dazu zählen unter anderem noch Asphaltarbeiten, der Aufbau eines Geländers auf der Stützwand und die Herstellung der Fahrbahnmarkierung. Glänzel: „Die Fertigstellung der Arbeiten erfolgt voraussichtlich im Laufe der 24. Kalenderwoche.“ Das wäre bis zum 18. Juni.

Und wie sieht’s an der Mellener Straße aus – an einer Baustelle, die nach früheren Angaben des Kreises längst hätte fertig sein sollen? „Ebenso absehbar“ sei das Ende der Arbeiten an der K 12 in Balve (Mellener Straße) zwischen dem Prozessionsweg und der Straße am Husenberg, hieß es. Dort erfolgte der Neubau der Stützwand im Bereich der Häuser Mellener Straße 2 bis Mellener Straße 10. Die bestehende Bruchsteinmauer aus den 60er Jahren war stark baufällig. Es wurde eine aus Betonfertigteilen bestehende neue Wand errichtet, langlebig und mit sogenannten Natursteinverblendern versehen. Parallel zur Stützwand wurden in dem Abschnitt verschiedene Versorgungsleitungen verlegt.

Zufahrten und Bepflanzung

Carsten Glänzel informierte im Ausschuss, dass die Oberflächenarbeiten abgeschlossen seien. Aktuell erfolgt die Wiederherstellung von zwei Grundstückszufahrten und Treppenaufgängen sowie die Einsaat und Bepflanzung der in Anspruch genommenen Grundstücksflächen. Abschluss der Arbeiten: voraussichtlich bis 5. Juni. Die Arbeiten kosten rund 1,2 Millionen Euro.

