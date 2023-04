Sparkasse hilft Balver Festspielverein: Das ist der Grund

Balver Festspielverein erhält Spende über 1500 € Balve. Balves Sparkassen-Chef Marcel Kretschmann (Mitte) übergibt die Spende an Vereinsvorsitzenden Lukas Koch und Vereinsvize Stefani Schulte.

Balve. Über die großzügige Spende von 1500 Euro darf sich jetzt der Balver Festspielverein freuen. Welcher Finanzbedarf wird damit gedeckt?

„Kultur bringt Menschen zusammen und liefert wichtige Denkanstöße. Konzerte, Ausstellungen und Kulturveranstaltungen bereichern die Gesellschaft“, erklärt Sparkassenmarktbereichsleiter Marcel Kretschmann bei der Übergabe der Spende inmitten der Kulissen des Theaterstücks „Pippi Langstrumpf“ in der Balver Felsenarena.

Seán Reeves beim Irish Folk in der Balver Höhle: Im Sommer gibt er seine Abschiedsvorstellung am Musiker. Foto: Sven Paul / WP

„Wir freuen uns sehr über diese hohe Spende unseres langjährigen Partners“, freut sich Vereinsvorsitzender Lukas Koch. „Eine herausfordernde Saison mit viel Vorstellungen steht vor uns. Diese Geld wird uns dabei unterstützen. Insbesondere wird es bei dem Irish Folk Festival benötigt. Hier sind die Reisekosten für die Musiker so stark gestiegen, dass wir dadurch höhere Kosten haben und diese mit dieser Spende etwas auffangen können. Wir freuen uns aber alle auf das Jubiläum des Folk-Festivals. Es feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum.“

Gut läuft auch der Kartenverkauf für Pippi Langstrumpf und ihre Freunde Tommy und Annika. Lukas Koch: „80 Prozent aller Karten sind verkauft. Das ist echt ein Erfolgserlebnis. Die Schulveranstaltungen sind alle schon komplett ausverkauft. Und auch für die beliebte Night of Music gibt es nur noch wenige Karten. Man merkt, die Menschen wollen wieder am kulturellen Leben teilhaben und gerade so ein Theaterstück wie Pippi Langstrumpf erfreut viel Zuschauer mit Kindheitserinnerungen“.

