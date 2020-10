Sparkasse hilft Balver Verein für therapeutisches Reiten

Das Coronavirus mischt nicht nur die heimische Wirtschaft auf – es hat auch die Vereine fest im Griff. Genau das erlebt der Förderverein „Reiten für Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung LA“ in Langenholthausen. Die wirtschaftliche Lage des Vereins ist so dramatisch, dass der Vorstand SOS funkte.

Auf den Hilferuf habe die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis „umgehend“ reagiert, wie Sparkassen-Sprecher Tomislav Majic im Gespräch mit der „Westfalenpost“ sagte. Postwendend war Balves Marktbereichsleiter Sebastian Richter vor Ort, um mit einer Finanzspritze in Höhe von 1000 Euro Erste Hilfe zu leisten.

Pferde leisten Hauptarbeit

Für seinen Einsatz hatte Richter einen guten Grund: „Der Förderverein leistet für die Region einen enorm wichtigen Beitrag. Durch die Spezialisierung auf die ergotherapeutische Behandlung mit dem Pferd können Menschen mit Beeinträchtigungen Hilfe finden. Diese Therapien sehen wir als sehr wichtig an und haben uns deswegen spontan für diese Unterstützung entschieden.“

Kirsten Reppel-Böhmer ist stellvertretende Vorsitzende des Vereins und zugleich Therapeutin. Sie hat einmal betont, dass nicht sie die Hauptarbeit leistet, die Pferde leisten sie. Dabei handelt es sich um ganz besondere Tiere, die ein absolutes Feingefühl für ihre Patienten im Alter von zwei bis 75 Jahren mit allen möglichen Krankheiten von Multipler Sklerose bis zur geistigen Beeinträchtigung haben. Das sorgt für Linderung und sehr oft zugleich für eine starke Verbesserung des Krankheitsbildes.

Die Sparkasse fördert den Verein nicht erst in der Stunde der Not. Das kommunale Geldhaus ist bereits seit vielen Jahren Förderer der Therapieform. Noch im letzten Jahr hatte der Verein erfolgreich an der Jubiläumschallenge der Sparkasseteilgenommen – und sicherte sich 1250 Euro. Möglich wurde die Spende durch die Sparlotterie der Sparkassen. Ein Los kostet sechs Euro. 4,80 Euro legt der Käufer in einem Finanzprodukt der Sparkasse an. Vom eigentlichen Lotterie-Einsatz fließen 30 Cent direkt in gemeinnützige Projekte.