Sparkasse sponsert Kindervorstellung in der Balver Höhle

Balve. Volles Haus in der Balver Höhle: Die Sparkasse hat sie für eine Kindervorstellung geblockt. Wie schnell die Tickets weg waren.

Der Knax-Tag ist schon seit Jahren ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis. Jedes Jahr im Mai lädt die Sparkasse ihre Kunden im Alter von sechs bius zwölf Jahren mit Begleitung zu diesem Event ein, das in der Balver Höhle stattfindet. An diesem Tag ist die komplette Höhle für die Sparkasse reserviert. Die kostenlosen Karten sind heiß begehrt, sie waren innerhalb einer Woche verteilt. Am Freitag, 12. Mai, war es wieder soweit und trotz schwankender Wetterlage und tropfender Höhle standen schon einige Kinder mit ihren Eltern vor Einlassbeginn Schlange und warteten gespannt.

Sparkasse finanziert Kindervorstellung "Pippi Langstrumpf" in Balves Höhle. Foto: Sparkasse

Der Festspielverein Balver Höhle begeisterte Groß und Klein mit schönen Bühnenbildern und einer wunderbaren Lichttechnik. Die Balver Höhle erstrahlte im wechselnden Scheinwerferlicht und geheimnisvollen Effekten. Trotz Jubel, Applaus und stampfenden Füßen wurde für kurze Zeit um Ruhe gebeten, um das Pferd „der kleine Onkel“ nicht zu erschrecken. Die Geschichte von „Pippi Langstrumpf“ wurde wunderbar in vielen verschiedenen Szenen nachgespielt. Pippi Langstrumpf wohnt mit ihrem Pferd und dem kleinen Affen Herrn Nilsson in der Villa Kunterbunt und macht, was sie will. Sie ist das stärkste Mädchen der Welt, herrlich unerzogen und lügt ganz wundervoll. Pippi triumphiert über Einbrecher, Lehrerinnen und Polizisten und ist für Tommy und Annika eine wunderbare Freundin.Zum Schluss konnten sich die Kinder als Erinnerung noch Autogramme von den Darstellern geben lassen.

Die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis versteht den Knax-Tag als Marketing-Instrument. Zugleich betreibt das kommunale Geldinstitut mit dieser Aktion regionale Kulturförderung.

