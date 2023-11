Benefiz-Aktion Spenden: Mit so viel hat Anja Dransfeld nicht gerechnet

Balve Schwitzen für den guten Zweck: Das Ergebnis des Fitness-Marathons in Balves „Hönnetal“ übertrifft Erwartungen.

„Richtig, richtig großartig“: Anja Dransfeld war beinahe gerührt von dem großen Erfolg ihres Benefiz-Trainings zugunsten der wohltätigen WDR-2-Weihnachtsaktion in ihrem Fitnessstudio „Hönnevital“ an der Hönnetalstraße in Balve. „Erst habe ich gedacht: hm, bisschen verhalten. Aber im Laufe des Tages war es eine richtig tolle Veranstaltung mit Spenden von 2300 Euro, die bisher eingegangen sind.“ Das war nur von der rund 60-köpfigen Teilnehmerschar, die beim Indoor-Cycling und beim Jumping sowie bei Yoga und Pilates für den guten Zweck geschwitzt hat. „Die Trainer haben dann noch ihre Honorare draufgepackt.“ Aktion beendet?

Benefiz-Aktion im Balver Fitnessstudio „Hönnevital“: Kerstin Pavlidis beim Yoga Foto: Maik Wiesegart / Hönnevital

Denkste! „Die Leute spenden noch weiter“, berichtet Anja Dransfeld. Denn das Spendengeld wird erst im Dezember im Glashausstudio der Radiowelle in Düsseldorf übergeben. Der genaue Termin ist noch offen.

Wurde eine Fortsetzung der Aktion verlangt? „Immer“, entgegnet Anja Dransfeld, „das gibt es immer.“ Den nächsten Fitness-Marathon gibt es Silvester. Fest steht aber auch: Dieser Sport-Event dient nur der Fitness der Sportlerschar.

