Sport-Quiz: Warum der Rot-Weiße Abend gut getimt ist

Mellen RW Mellen bittet zum Rot-Weißen Abend. Sportwissen ist gefragt - von Kaiser Franz bis zur Handball-EM.

Der Rot-Weiße Abend ist ein Klassiker des Balver Vereinslebens. Er steht in der Tradition der Kneipen-Quizveranstaltungen. Im Stadtgebiet besitzt der unterhaltsame Event ein Alleinstellungsmerkmal – ein Alleinstellungsmerkmal auch deshalb, weil der Organisator mindestens genauso stark zieht wie sein Format. Es ist Otmar Hermanns.

Rot-Weißer Abend in Mellen mit Otmar Hermanns. Foto: jürgen overkott / WP

Am kommenden Samstag, 20. Januar, steht in Mellen eine weitere Ausgabe des Rot-Weißen Abends an. „Ab 19 Uhr gibt es leckere Speisen und Getränke für einen Preis von zehn Euro“, kündigen Otmar Hermanns und sein Team an. „Traditionell wird erneut ein interessantes Sport-Quiz angeboten. Für die Sieger stehen attraktive Preise zur Verfügung.“

Der Termin ist clever gewählt. In der Bundesliga rollt nach der Winterpause wieder der Ball, und im positiven Sinne Sportverrückte wie Otmar Hermanns verfolgen zudem auch mit Spannung die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer im eigenen Land.

17.11.2006, Bayern, München: Der damalige Präsident des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München, Franz Beckenbauer, steht zwischen Meisterschale und DFB-Pokal unter dem Vereinswappen und wartet auf den Beginn der Jahreshauptversammlung. Vor kurzem ist „Kaiser Franz“ verstorben. Foto: Frank Mächler / dpa

Und dann gibt es noch eine weitere Quelle, aus der sich Quiz-Fragen schöpfen lassen: das fußballerische Erbe des kürzlich verstorbenen Fußball-Kaisers Franz Beckenbauer. Eintracht-Frankfurt-Fan Otmar Hermanns sieht ihn als einen der ganz Großen des Fußballs – gemeinsam mit den anderen Weltmeistern von 1974, aber auch mit Ball-Genies wie Johan Cruyff und der niederländischen Nationalelf jener Jahre.

14.01.2024, Berlin: Handball: EM, Nordmazedonien - Deutschland, Vorrunde, Gruppe A, 2. Spieltag. Bundestrainer Alfred Gislason gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Andreas Gora / dpa

Für Sportfernsehabende muss sich Otmar Hermanns übrigens dieser Tage Zeit abknapsen. Denn er war bei den Kreismeisterschaften der Jugendkicker häufig in der Dreifachturnhalle am Krumpaul: „Den Wettbewerb organisiere ich seit vielen, vielen Jahren.“ Umso mehr hat sich Otmar Hermanns darüber gefreut, dass er Gelegenheit hatte, Spiele des deutschen Handball-Nationalteams zu verfolgen: „Ich bin auf jeden Fall, obwohl ich selbst wegen meiner Figur nie ein Handballspieler war, von der Sportart begeistert. Spitzenmäßig! Das Ganze drum und herum, und die Leute haben auch alle etwas auf dem Kasten.“

Etwas auf dem Kasten haben sollten auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Rot-Weißen Abends. Ein gesunder Körper braucht auch einen gesunden Geist.