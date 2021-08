Sportabzeichen in Balve: Wann es wieder los geht

Balve. In Kürze dürfen Sportlerinnen und Sportler wieder fürs Sportabzeichen trainieren – oder gleich los legen. Die Termine, der Ort, die Obleute.

Die Sportler-Gemeinde in Balve dürfte es gern vernehmen: Der Stadtsportverband bietet von der kommenden Woche an wieder Training für das Sportabzeichen und Leistungstests für die Auszeichnung an. Das sagte die Vorsitzende des Stadtsportverbandes Balve, Kiki Knoop, am Freitag im Gespräch mit der Westfalenpost.

Sarah Engel (links) und Kai Werle (2. von rechts) mit Christa (Kiki) Knoop: Die Wasserfreunde tragen das Sportabzeichen-Angebot des Stadtsportverbandes. Foto: WP

„Wir wollen am 28. August und am 4. September jeweils von 11.30 bis 12.30 Uhr anbieten, auf dem Sportplatz am Krumplatz wieder das Training aufzunehmen“, kündigte sie an. Beide Termine fallen auf einen Samstag.

Obendrein bietet der Stadtsportverband zwei Termine wochentags an. Vorgesehen sind Dienstag, 7. September, und Dienstag, 14. September, jeweils im Zeitraum von 19 bis 20 Uhr.

Als Ansprechpartner stehen Kai Werle und Sarah Engel zur Verfügung – für Training und Abnahme des Sportabzeichens. Beide gehören den Wasserfreunden Balve an.

Kiki Knoop weiß aus Erfahrung: „Nicht jeder muss trainieren. Manche sind so fit, dass sie gleich loslaufen können.“

Interessenten müssen sich zuvor anmelden. Das ist per Mail möglich: sarahengel94@gmx.de. Bei Training oder Abnahme gelten die aktuellen Hygiene-Maßnahmen im Rahmen der Corona-Schutzverordnung.

