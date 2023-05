Sportabzeichen-Saison startet: Training wie vor Corona

Balve. Die Sportabzeichen-Saison startet am 1. Juni. Die Aktion wird erneut vom Stadtsportverband organisiert. Chefin „Kiki“ Knoop hat gute Nachrichten.

Die Sportabzeichen-Saison startet am Donnerstag, 1. Juni, wieder. Dabei gelten erstmalig wieder die unkomplizierten Regeln der Vor-Corona-Zeit, wie die Vorsitzende des Stadtsportverbandes Christa „Kiki“ Knoop im Gespräch mit der Westfalenpost berichtete.

Weiter sagte sie: „Wir bieten wieder Training und Abnahme an – und zwar in den Monaten Juni, Augustund September. Im Juli ist nichts, in dieser Zeit sind ja die Sommerferien. Da hat das keinen Zweck.“ Donnerstag ist Sportabzeichentag. Ausnahme ist allein Fronleichnam, 8. Juni. Trainings- und Annahmezeiten sind 18.30 bis 19.30 Uhr. Das Breitensport-Angebot findet, wie gewohnt, auf der Sportanlage am Krumpaul statt. Die Sportabzeichen-Saison endet am Donnerstag, 21. September.

„Der Stadtsportverband freut sich auf viele Teilnehmer, die aktiv werden wollen“, sagte „Kiki“ Knoop. Sie hofft, dass die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach der Corona-Pandemie wieder steigt. Inzwischen seien die Teilnahmebedingungen wieder niederschwellig. Wer Lust auf Leichtathletik habe, könne kurzerhand zum Sportplatz kommen. Das sei im vergangenen Jahr noch deutlich komplizierter gewesen. Da sei – als Folge der Corona-Schutzmaßnahmen – Anmeldung per E-Mail verpflichtend gewesen. „Da haben viele gesagt: Na, dann lasse ich es lieber“, weiß „Kiki“ Knoop.

