Sportschützen messen sich in Balve. Das Finale findet an diesem Wochenende statt (Symbolbild).

Schützenkreis Arnsberg Sportschießen in Balve: Finale am Wochenende

Balve. Sport- und Hobbyschützen aus dem gesamten Schützenkreis Arnsberg messen sich in Balve. An diesem Wochenende findet das Finale statt.

Noch bis einschließlich Sonntag, 2. April, messen sich Sport- und Hobbyschützen aus dem gesamten Schützenkreis Arnsberg beim Pokalschießen in Balve. Die heimische Schießsportgruppe ist Ausrichter der Wettkämpfe, die üblicherweise rotierend an verschiedenen Orten ausgetragen werden, wegen Corona zuletzt aber auch hatten pausieren müssen. Genügend Vereine zu einer Teilnahme zu motivieren, sei zuletzt aber gerade in der Endphase der Pandemie gar nicht so leicht gefallen, berichtet Maria Jonen aus dem Vorstand der Balver Schießsportgruppe. Auch der Gastgeber nahm mit einer eigenen Mannschaft teil. Wie erfolgreich, das wird dann die Auswertung und Siegerehrung zeigen.

Am vergangenen Samstag hatte es eine offizielle Eröffnung des Pokalschießens gegeben, unter anderem mit Balves erstem Bürger Hubertus Mühling, der wie andere auch Ehrenschüsse abgab. Und auch die werden am Ende in einer eigenen Auswertung gewürdigt.

