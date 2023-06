Sportspiele Garbeck: Deshalb waren Eltern so wichtig

Garbeck. Sportspiele auf dem Holloh in Garbeck. Warum sich Grundschulleiterin Silke Bathe so sehr über Elternhilfe freut.

„Schneller, Du schaffst das“ oder „Hopp, Hopp, Hopp“: Schon von weitem waren die lauten Anfeuerungen zu hören, welche die Schüler der Garbecker Grundschule Heilige drei Könige ihren Mitschülern entgegenriefen. Bei schönstem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen fanden auf dem Garbecker Sportplatz die Sportspiele der Garbecker Grundschule statt.

Läuft! Garbecks Jungs rennen, was das Zeug hält. Foto: Sven Paul / WP

Nachdem die Schulveranstaltung in der vorigen Woche wegen schlechter Wetterprognosen abgesagt wurde, durften sich mehr als 120 Kinder gegenseitig zu Höchstleistungen anfeuern. „Letzte Woche haben wir alle einen gespannten Blick auf alle Wetter-Apps geworfen, und am Ende war allen von denen sich einig, dass unsere Sportspiele sprichwörtlich ins Wasser fallen würden“, erzählte Schulleiterin Silke Bathe.

+++ GARBECKS SPORTSPIELE: DIE FOTOS +++

Dafür meinte es an diesem Tag Petrus gut mit den Kindern und der zahlreich erschienenen Elternschar, welche sich als Helfer gemeldet haben. „Es ist echt super, dass sich so viele Eltern wieder gemeldet haben, um das Ganze hier umzusetzen. Wir haben alle sechs Sportstationen sehr gut besetzt. Vier davon sind für die Bundesjugendspiele ausgelegt, wie Laufen, Weitsprung oder Weitwurf. An zwei Stationen bieten wir noch Standweitsprung und Seilspringen an, um das Ganze etwas breiter zu fächern.“

Pünktlich um 8 Uhr gingen die 126 Kinder zusammen zum Sportplatz. Noch einmal Silke Bathe: „Da haben wir uns erst einmal alle getroffen und zusammen aufgewärmt, bevor die Spiele so richtig ihren Lauf genommen haben und wir uns auf die einzelnen Stationen verteilt haben.“

