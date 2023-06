St. Blasius Balve: Diese Fahne wird Fronleichnam gesegnet

Balve. Corona ade, und das Wetter wird gut. Für Ludger Terbrüggen vom Kirchenvorstand St. Blasius Balve spricht alles für die Fronleichnamsprozession.

Am Donnerstag findet in Balve die traditionelle Fronleichnamsprozession statt. Den Auftakt bildet um 9 Uhr ein feierliches Hochamt in der St.-Blasius-Kirche, anschließend beginnt die Prozession an der Kirche und führt über den Prozessionsweg am Husenberg zunächst zur Piuskapelle, wo Pater Pius eine rund 130 Jahre Prozessionsfahne, die vor zwei Jahren bei Aufräumarbeiten in der Kapelle gefunden wurde, neu segnen wird.

Die dem Heiligen Aloysius gewidmete Fahne wurde inzwischen restauriert; sie erstrahlt in neuem Glanz, wie Ludger Terbrüggen vom Kirchenvorstand mitteilte.

Die Prozession endet mit dem feierlichen Schlusssegen in der Kirche. Für die musikalische Begleitung sorgt erstmals der Musikzug Langenholthausen, da die Balver Musiker auf einem Schützenfest gebunden sind. Ebenfalls einer alten Tradition folgend wird bereits am Mittwochnachmittag um 15 Uhr vor dem Hauptportal der Kirche ein prachtvoller Blumenteppich gestaltet. Kommunionkinder und einige Mütter übernehmen diese schöne Aufgabe, alle Kommunionkinder sind willkommen, dabei mitzuhelfen und am Donnerstag in Festkleidung an der Prozession teilzunehmen. Danach sind alle Fahnenabordnungen, der Musikzug Langenholthausen, Helfer und Unterstützer der Prozession auf einen Umtrunk ins Pfarrheim eingeladen.

Ludger Terbrüggen: „Das Wetter verspricht schön zu werden, und keine Pandemie wird uns einschränken. So hofft die Gemeinde auf eine starke Teilnahme an diesem Fest. Die Fronleichnamsprozession soll keine angeberische Selbstdarstellung sein, vielmehr sollen alle Bräuche, Schmuck und Musik auf Jesus hinweisen, den wir in der Heilige Eucharistie bei uns wissen. Er ist der Grund unserer Freude, auch in Krisenzeiten, das darf jeder sehen. So mancher Christ hat in der Corona-Zeit begonnen, zu resignieren und sich müde oder enttäuscht zurückzuziehen. Die Segel streichen oder doch Flagge zeigen und die Glaubensfreude in die Welt tragen – das Fronleichnamsfest ruft uns zur Entscheidung auf.“

Zudem findet Sonntag, 11. Juni, 8 Uhr (!), ein Feldgottesdienst im Reitstadion Wocklum stattfindet. Er ist seit Jahren fester Bestandteil des Reitturniers.

