Verkehrssicherung St. Blasius: Darum war Fällaktion der Blutbuche so aufwendig

Balve. Mein Freund, der Baum, ist tot: Darum war das Fällen der Blutbuche von St. Blasius eine langwierige Aktion,

Es war wie eine Operation am offenen Herzen. Bereits morgens war Daniel Ramers Baumdienst-Truppe aus Menden mit einer Menge Fahrzeugen angerückt, dazu vier Mitarbeiter, dazu Chef-Sohn Mats (9). Die Fachleute mussten Hand an eine sterbenskranke Blutbuche zwischen Pfarrkirche St. Blasius und Pfarrbüro legen. Doch die Aktion zog sich dahin. Erst um 13.20 Uhr fiel der entastete und entkronte Stamm wie ein übergroßes Zündholz weich auf ein Bett von Ästen. Nicht nur das Ramer-Team atmete auf – auch Kirchenvorstand Ludger Terbrüggen war erleichtert.

Baumdienst Ramer kappt Blutbuche von St. Blasius. Foto: jürgen overkott / WP

Die Vorgeschichte begann bereits im vorigen Herbst. „Der Baum hatte akuten Pilzbefall und Stammfäule“, sagte Holzexperte Daniel Ramer. „Es gab eine große Vergabelung. Der Stamm war schon aufgerissen. Und der Baum arbeitete bei großen Windstößen.“ Da war allen Beteiligten das Ende der weit über 100 Jahre alten Blutbuche klar – allein aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht. Der beeindruckend große Baum stand in der Nähe eines viel genutzten Fußweges.

Das Fällen des Baumes erfolgte schrittweise. „Wir haben die Krone und die Äste maschinell abgetragen und kontrolliert zu Boden gebracht“, erläuterte Daniel Ramer. Für das besonders sorgfältige Verfahren gab es einen guten Grund: „Wir haben hier denkmalgeschützte Grabplatten und Mauern.“

Zuletzt blieb nur noch der pure Stamm stehen. Er wurde mit einer Kette gegen unkontrolliertes Umstürzen gesichert. Fachleute setzten die richtigen Schnitte, um den Rest des Baums kontrolliert auf ein sogenanntes Fallbett gleiten zu lassen.

Danach wurden die Reste entsorgt. Bereits am Nachmittag erinnerte nur noch ein glatter Schnitt oberhalb des mächtigen Wurzelwerks an die filigrane Fällaktion. Dem Profi-Werk musste auch Ludger Terbrüggen Tribut zoll. Er durfte das per Flatterband abgesperrte Gelände nur mit einer schnittsicheren Arbeitshose betreten – Anweisung von Daniel Ramer.

Sohnemann Mats war selbstverständlich auch professionell ausgestattet. Dass er am großen Sägen teilnehmen durfte, war einem doppelten Zufall zu verdanken: erstens den Osterferien und zweiten dem Saison-Ende der Iserlohner Eishockey-Jugend. Mats Ramer ist Puckjäger bei den Young Roosters.

Wie geht es in Balve weiter? Die Blutbuche von St. Blasius ist tot, es lebe die Blutbuche. Ein neuer Baum soll her. Das versprach Ludger Terbrüggen. Die neue Pflanze soll ganz in der Nähe der alten gesetzt werden.

