St. Martin in Balve: Das müssen Eltern wie Aktive wissen

Balve. St. Martin rückt näher. Die Planung steht. So läuft der Umzug in Balve ab.

Auch wenn das Wetter nach wie vor eher auf den Sommer als auf den Herbst verweist: St. Martin rückt näher. Die Balver Schützenbruderschaft St. Sebastian stellt ihre Planung vor.

„Am Samstag, 11. November, führen wir seitens der Bruderschaft wieder den traditionellen Balver Sankt Martinszug samt schauspielerischer Aufführung der Martinslegende und anschließender Verteilung der Martinsbrezeln an die teilnehmenden Kinder durch“, erklärte Geschäftsführer Thomas Scholz in einer Mitteilung.

Treffpunkt: 17.45 Uhr an der Sebastiansklause, Die teilnehmenden Schützen dürfen in Alltagskleidung kommen, sollten aber ihren Schützenhut tragen. Der Umzug beginnt um 18 Uhr an der Pfarrkirche St., Blasius. An der Zugspitze reitet Sankt Martin, danach folgt der Musikverein Balve, im Anschluss folgen die Zugteilnehmer. Die Aktiven der Bruderschaft gehen vor den ersten und hinter den letzten Zugteilnehmern und im Zug verteilt und sorgen für einen geregelten und sicheren Zug- und Schauspielablauf. Wo findet das Schauspiel statt, daran erinnert, dass St. Martin ein Herz für die Armen hatte?

Beim Schauspiel finden sich die Schauspieler auf dem oberen und die Zuschauer auf dem unteren Schulhof ein. Die Aktiven sperren auf dem unteren Schulhof den Wiesenhang, sodass dieser Geländeteil nicht betreten wird. Nach dem Schauspiel verteilen die Aktiven die Martinsbrezeln an die teilnehmenden Kinder, der Transporter der Bäckerei Tillmann wird wieder auf dem Weg zwischen Kindergarten und Grundschule positioniert.

Im Anschluss treffen sich die Aktiven im Saal des „Hauses Padberg“ zu einem gemütlichen Meinungs- und Gedankenaustausch.

